La Chine soumet certains voyageurs à des prélèvements anaux, provoquant la colère des gouvernements étrangers.

La Chine exige que certains voyageurs arrivant de l’étranger reçoivent un test de prélèvement anal invasif dans le cadre de ses mesures de confinement du coronavirus, une décision qui a scandalisé et choqué plusieurs gouvernements étrangers.

Fonctionnaires japonais a dit lundi qu’ils avaient officiellement demandé à la Chine d’exempter les citoyens japonais du test, ajoutant que certains de ceux qui l’avaient reçu se sont plaints de «détresse psychologique». Et le dernier mois du département d’État des États-Unis l’a dit avait enregistré une protestation avec le gouvernement chinois après que certains de ses diplomates aient été forcés de subir des prélèvements anaux, bien que les responsables chinois aient nié cela.

On ne sait pas combien de ces prélèvements ont été administrés ni qui y est soumis. Les médias d’État chinois ont reconnu que certaines arrivées dans des villes telles que Pékin et Shanghai sont tenues de passer les tests, bien que les rapports indiquent que les exigences peuvent varier selon que les voyageurs sont jugés à haut risque ou non.

Les experts chinois ont suggéré que les traces du virus peuvent survivre plus longtemps dans l’anus que dans les voies respiratoires et que des échantillons du premier peuvent empêcher les faux négatifs. La Chine a imposé certaines des mesures d’endiguement les plus strictes au monde, y compris l’interdiction de la plupart des arrivées étrangères, et a en grande partie réprimé l’épidémie.