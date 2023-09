La Chine souligne ses préoccupations en matière de sécurité de l’iPhone

Le ministère des Affaires étrangères de Pékin a démenti les informations selon lesquelles les marques étrangères telles qu’Apple seraient interdites dans le pays.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré mercredi que Pékin avait noté une éventuelle « incidents de sécurité » dans les iPhones d’Apple, mais a nié qu’une interdiction générale d’achat ou d’utilisation de ces appareils ait été émise.

« La Chine n’a pas publié de lois, de réglementations ou de documents politiques interdisant l’achat et l’utilisation de téléphones de marques étrangères telles que ceux d’Apple », » a déclaré Mao lors d’un point de presse à Pékin en réponse aux informations selon lesquelles les employés du gouvernement auraient été invités à cesser d’utiliser les appareils fabriqués par l’entreprise américaine.

Mao a ajouté que Pékin avait remarqué « De nombreuses révélations médiatiques sur les incidents de sécurité liés aux téléphones Apple. Le gouvernement chinois attache une grande importance à la sécurité de l’information et à la cybersécurité et traite les entreprises nationales et étrangères sur un pied d’égalité.

Le responsable gouvernemental n’a pas donné de détails sur la nature des problèmes de sécurité présumés, mais a déclaré que toutes les sociétés de téléphonie mobile, y compris Apple, sont tenues de respecter la réglementation chinoise et doivent « renforcer la gestion de la sécurité de l’information. »

Reuters a rapporté la semaine dernière que le personnel d’au moins trois ministères du gouvernement chinois avait reçu l’ordre de cesser d’utiliser les iPhones au travail. L’agence de presse a ajouté que la mesure dans laquelle l’interdiction avait été appliquée restait floue.

Les actions d’Apple ont chuté la semaine dernière suite à des informations faisant état d’une possible restriction de l’iPhone en Chine – l’un des marchés les plus productifs de la marque, qui devrait générer environ un cinquième de son chiffre d’affaires annuel. Les ventes d’iPhone ont récemment bondi en Chine, en partie à cause des sanctions américaines qui ont affecté l’activité de téléphonie mobile Huawei produite localement.

L’année dernière, l’administration Biden a interdit l’approbation de nouveaux équipements de télécommunications de Huawei pour le marché américain, citant « un risque inacceptable » à la sécurité nationale. Des rapports ont fait état des inquiétudes des responsables américains concernant l’utilisation des appareils Huawei comme moyen d’espionnage des citoyens américains.

La Chine a nié ces allégations à plusieurs reprises. S’exprimant en janvier, Mao a évoqué la position de Washington sur les appareils Huawei « un abus de pouvoir de l’État » Et un « suppression déraisonnable des entreprises chinoises ».

Apple, ainsi que ses différents fournisseurs tiers, emploient des milliers de travailleurs en Chine. Lors d’une visite à Pékin en mars, le PDG Tim Cook a salué l’innovation du pays et a salué les liens de longue date entre la Chine et l’entreprise.

Cependant, des rapports indiquent qu’Apple a récemment cherché à réduire sa dépendance à l’égard de sa chaîne d’approvisionnement en Chine en raison des tensions latentes entre Pékin et Washington, et à étendre certaines de ses opérations de fabrication en Inde.