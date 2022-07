La Chine souhaite une tournée avec les reines russes du patinage adolescent

Les fans réclament un aperçu d’un trio de stars russes, selon une entreprise

Une entreprise chinoise espère capitaliser sur la popularité des stars russes du patinage artistique Anna Shcherbakova, Kamila Valieva et Alexandra Trusova en organisant une tournée dans le pays, a déclaré un PDG.

Selon Li Jun de Beijing Global Dynamic Media, le trio russe jouit d’une immense popularité et une série d’émissions serait un succès retentissant.

“Nous prévoyons activement une tournée d’athlètes russes telles qu’Anna Shcherbakova, Alexandra Trusova et Kamila Valieva en Chine, ce qui leur sera en fait très bénéfique à l’avenir”, a-t-il ajouté. Li a déclaré au point de vente russe RIA.

Le PDG a déclaré que les trois stars sont collectivement surnommées “Sanva” en Chine, ce qui signifie “Trois Va” en clin d’œil aux terminaisons des noms de famille des sensations du patinage.

Lire la suite Le champion olympique russe surmonte le camouflet de la fédération de patinage

“Nous espérons que les Sanva – Shcherbakova, Trusova et Valieva – pourront bientôt venir en Chine pour participer à un spectacle sur glace afin de répondre au désir de nombreux fans et leur donner l’opportunité de voir en direct les performances des patineurs russes, car ils patinez incroyablement magnifiquement et de manière impressionnante », dit Li.

Signe supplémentaire de la popularité particulière de Shcherbakova, le PDG chinois a affirmé qu’un récent NFT publié par le patineur avait battu le record de l’industrie du sport dans le pays.

“En fait, les fans chinois en savent beaucoup sur Anna, ils font attention à ce qu’elle fait tous les jours, ils savent où Anna va, combien de points elle a marqué sur elle [school] examens, quoi de neuf [skating] programmes qu’elle a introduits », il ajouta.

LIRE LA SUITE: Les compétitions sont “plus faciles” avec l’interdiction des Russes – icône du patinage

Shcherbakova, 18 ans, a consolidé son statut de star en remportant l’or olympique à Pékin en février, ajoutant au titre mondial qu’elle a remporté l’an dernier.

Trusova, également âgée de 18 ans, a décroché la médaille d’argent à Pékin, mais est entrée dans l’histoire en devenant la première patineuse féminine à décrocher cinq quads en une seule routine.

Lire la suite La “perfection” de Valieva ne peut pas être atteinte en trichant, dit Poutine

Valieva, 16 ans, a joué le rôle principal lorsque la Russie a remporté l’or dans l’épreuve olympique par équipe, mais a vu ses espoirs individuels s’effondrer sous le poids d’un scandale de dopage. Elle demeure la détentrice du record du monde du nombre de points pour ses routines de patinage court et de programme libre.

Les patineurs russes sont actuellement interdits de compétition internationale par l’ISU en raison du conflit en Ukraine, ce qui signifie qu’ils devraient manquer l’intégralité de la saison 2022/23.

La Russie a également été dépouillée du Grand Prix qu’elle accueille traditionnellement dans le cadre de la série ISU.

Mais dans un autre signe qu’ils restent en demande, il a été récemment annoncé que la “reine du quad” Trusova organisera une masterclass à Stockholm, la capitale suédoise, les 27 et 28 août.

LIRE LA SUITE: Les chefs du patinage isolent davantage la Russie