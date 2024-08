La Chine s’oppose aux sanctions américaines contre des entreprises en raison de leurs liens présumés avec les efforts de guerre de la Russie

La Chine a exprimé son opposition aux dernières sanctions américaines contre des entreprises chinoises en raison de leurs liens présumés avec la guerre de la Russie en Ukraine, affirmant qu’elle adopterait les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des entreprises du pays.

PEKIN — La Chine a exprimé dimanche son opposition à la dernières sanctions américaines sur les entreprises chinoises au sujet de leurs liens présumés à la guerre de la Russie en Ukraine, affirmant qu’elle adopterait les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits et les intérêts des entreprises du pays.

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi des sanctions contre des centaines d’entreprises en Russie, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, les accusant de fournir des produits et des services qui contribuent à l’effort de guerre de la Russie et à sa capacité à échapper aux sanctions. Le département d’Etat américain s’est dit préoccupé par « l’ampleur des exportations de biens à double usage » de la Chine vers la Russie.

Le ministère chinois du Commerce s’est fermement opposé dans un communiqué à l’inscription par les Etats-Unis de plusieurs entreprises chinoises sur leur liste de contrôle des exportations. Cette mesure interdit à ces entreprises de commercer avec des entreprises américaines sans obtenir une licence spéciale, quasiment impossible à obtenir.

Le ministère a déclaré que l’action américaine était une « sanction unilatérale typique », affirmant qu’elle perturberait les ordres et les règles du commerce mondial, ainsi que la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales.

« La Chine exhorte les États-Unis à cesser immédiatement leurs mauvaises pratiques et prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises », a-t-il déclaré.

L’action américaine est la dernière d’une série de milliers de sanctions américaines qui ont été imposées aux entreprises russes et à leurs fournisseurs dans d’autres pays depuis L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. L’efficacité des sanctions est remise en question, d’autant plus que la Russie continue de soutenir son économie en vendant du pétrole et du gaz sur les marchés internationaux.

Selon le Département d’État américain, certaines entreprises basées en Chine ont fourni des machines-outils et des composants à des entreprises russes.

La Chine a tenté de se positionner comme neutre dans le conflit ukrainien, mais elle partage avec la Russie une forte animosité envers l’Occident.

Après que les pays occidentaux ont imposé de lourdes sanctions sur le pétrole russe en réponse à l’envoi de troupes russes en Ukraine en février 2022, la Chine a fortement intensifié ses achats de pétrole russe, augmentant ainsi son influence en Russie. Le président russe Vladimir Poutine a également souligné l’importance de la Chine en réunion à Pékin avec le dirigeant chinois Xi Jinping peu de temps après son investiture pour un cinquième mandat au Kremlin.