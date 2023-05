La Chine s’oppose à la réunion du G20 au Cachemire et déclare ne pas y assister

La Chine s’est fermement opposée à la tenue d’une réunion du G20 au Cachemire, tandis que la Turquie et l’Arabie saoudite ne se sont pas inscrites pour que l’événement se tienne à Srinagar.

Vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que « la Chine s’oppose fermement à la tenue de réunions du G20 sous quelque forme que ce soit dans les zones « contestées » et n’assistera pas à de telles réunions ».

Il s’agit de la première déclaration aussi ferme de la Chine sur l’événement du G20 à Srinagar. La 3e réunion du groupe de travail sur le tourisme du G20 se tiendra du 22 au 24 mai à Srinagar dans un contexte de sécurité renforcée dans la région.

La Chine a non seulement décidé de rester à l’écart de l’événement, mais elle a également soulevé la question du statut « contesté » du Cachemire avant le premier événement international majeur au Jammu-et-Cachemire depuis que l’État a été dépouillé de son statut spécial et de son statut d’État en 2019.

Une soixantaine de délégués des pays du G20 sont attendus à la réunion de Srinagar. Cependant, plus tôt, on s’attendait à ce que plus de 100 délégués assistent à la rencontre.

Des sources affirment que la Turquie a décidé de rester à l’écart de la réunion et que l’Arabie saoudite ne s’est pas encore inscrite à l’événement.

Srinagar est sous une couverture de sécurité sans précédent. Des commandos marins et des gardes de sécurité nationaux (NSG) ont été déployés dans la région dans le cadre de la couverture de sécurité sol-air.

Les Marines, également connus sous le nom de Marcos, ont pris en charge la sécurité du lac Dal, autour du centre de conventions international Sher-e-Kashmir (SKICC), lieu de la réunion du G20. Les commandos du NSG ont mené des exercices de domination de zone avec la police et les forces paramilitaires. Jeudi, NSG a effectué des perquisitions à Lal Chowk.

Des troupes paramilitaires ont été vues entrant dans les péniches et procédant à des perquisitions.

Les péniches sont faites de bois, y compris de cèdre, et ont de superbes sculptures sur bois. Ils représentent la culture et la tradition séculaire du Cachemire.

Les responsables affirment que l’événement du G20 à Srinagar vise à mettre en valeur le potentiel touristique du Cachemire et également à envoyer un message au monde selon lequel il fait partie intégrante du pays.

La participation des pays membres du club le plus puissant du monde est considérée comme une approbation de la position de l’Inde.

Les forces de sécurité ont des informations selon lesquelles des terroristes pourraient tenter de mener une attaque majeure pour perturber l’événement du G20. Des opérations de sécurité massives sont menées pour empêcher une telle tentative. L’armée, les forces de sécurité des frontières (BSF), les forces de police de réserve centrale (CRPF), Sashastra Seema Bal (SSB) et la police du Jammu-et-Cachemire font partie du réseau de sécurité de la région.