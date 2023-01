La Chine sonne le Nouvel An lunaire avec la plupart des règles COVID levées

Le Nouvel An lunaire est la fête annuelle la plus importante en Chine. Chaque année porte le nom de l’un des 12 signes du zodiaque chinois dans un cycle répétitif, cette année étant l’année du lapin. Au cours des trois dernières années, les célébrations ont été étouffées à l’ombre de la pandémie.

BEIJING – Les gens de toute la Chine ont célébré dimanche le Nouvel An lunaire avec de grandes réunions de famille et des foules visitant les temples après que le gouvernement a levé sa politique stricte «zéro-COVID», marquant la plus grande célébration festive depuis le début de la pandémie il y a trois ans.

Avec l’assouplissement de la plupart des restrictions liées au COVID-19, de nombreuses personnes pourraient enfin faire leur premier voyage de retour dans leur ville natale pour retrouver leur famille sans se soucier des tracas de la quarantaine, des blocages potentiels et de la suspension des voyages. Des célébrations publiques plus importantes sont également revenues pour ce que l’on appelle la fête du printemps en Chine, la capitale accueillant des milliers d’événements culturels – à plus grande échelle qu’il y a un an.