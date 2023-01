La Chine sonne l’année du lapin avec la plupart des règles COVID levées

Un ouvrier nettoie le sol du temple Hok Lay Kiong à Bekasi, en Indonésie, le dimanche 22 janvier 2023. Le Nouvel An lunaire qui marque l’année du lapin dans le zodiaque chinois. (AP Photo/Achmad Ibrahim) Une femme portant un masque offre une prière au temple Wong Tai Sin, samedi 21 janvier 2023, à Hong Kong, pour célébrer le Nouvel An lunaire qui marque l’année du lapin dans le zodiaque chinois. (AP Photo/Bertha Wang) Les Nord-Coréens visitent et rendent hommage aux statues des dirigeants défunts Kim Il Sung et Kim Jong Il sur la colline de Mansu à Pyongyang, en Corée du Nord, le dimanche 22 janvier 2023 à l’occasion du Nouvel An lunaire. (AP Photo/Jon Chol Jin)

Les gens de toute la Chine ont célébré dimanche le Nouvel An lunaire avec de grandes réunions de famille et des foules visitant les temples après que le gouvernement a levé sa politique stricte «zéro-COVID», marquant la plus grande célébration festive depuis le début de la pandémie il y a trois ans.

Le Nouvel An lunaire est la fête annuelle la plus importante en Chine. Chaque année porte le nom de l’un des 12 signes du zodiaque chinois dans un cycle répétitif, cette année étant l’année du lapin. Au cours des trois dernières années, les célébrations ont été étouffées à l’ombre de la pandémie.

Avec l’assouplissement de la plupart des restrictions liées au COVID-19 qui avaient confiné des millions de personnes chez elles, les gens pouvaient enfin faire leur premier voyage de retour dans leur ville natale pour retrouver leur famille sans se soucier des tracas de la quarantaine, des fermetures potentielles et de la suspension des voyages. Des célébrations publiques plus importantes sont également revenues pour ce que l’on appelle la fête du printemps en Chine, la capitale accueillant des milliers d’événements culturels – à plus grande échelle qu’il y a un an.

“Il n’a jamais vécu à quoi ressemble un nouvel an traditionnel parce qu’il était trop jeune il y a trois ans et qu’il n’en avait aucun souvenir”, a déclaré Si Jia, qui a amené son fils de 7 ans dans le quartier de Qianmen près de la place Tiananmen à Pékin. pour découvrir l’ambiance festive et en apprendre davantage sur la culture traditionnelle chinoise.

Près de 53 000 personnes ont offert des prières au temple des lamas de Pékin, mais la foule semblait être plus petite par rapport aux jours pré-pandémiques. Le site bouddhiste tibétain autorise jusqu’à 60 000 visiteurs par jour, invoquant des raisons de sécurité, et nécessite une réservation préalable.

Des foules de résidents et de touristes ont envahi les rues piétonnes de Qianmen, dégustant des collations au barbecue et des stands de gâteaux de riz du Nouvel An, et certains enfants portaient des chapeaux de lapin chinois traditionnels. D’autres tenaient du sucre soufflé ou des guimauves en forme de lapins.

Au parc Taoranting, il n’y avait aucun signe des stands de nourriture animés habituels du Nouvel An malgré ses allées décorées de lanternes chinoises traditionnelles. Une foire du temple populaire au parc Badachu qui a été suspendue pendant trois ans sera de retour cette semaine, mais des événements similaires au parc Ditan et au parc du lac Longtan ne sont pas encore revenus.

Le mouvement massif de personnes peut provoquer la propagation du virus dans certaines régions, a déclaré Wu Zunyou, épidémiologiste en chef au Centre chinois de contrôle des maladies. Mais une poussée de COVID-19 à grande échelle sera peu probable dans les deux ou trois prochains mois car environ 80 % des 1,4 milliard d’habitants du pays ont été infectés au cours de la récente vague, a-t-il écrit samedi sur la plateforme de médias sociaux Weibo.

Le centre a signalé 12 660 décès liés au COVID-19 entre le 13 et le 19 janvier, dont 680 cas d’insuffisance respiratoire causée par le virus et 11 980 décès dus à d’autres affections associées au COVID-19. Celles-ci s’ajoutent aux 60 000 décès signalés la semaine dernière depuis début décembre. Le communiqué de samedi indique que les décès sont survenus dans les hôpitaux, ce qui signifie que toute personne décédée à la maison ne serait pas incluse dans le décompte.

La Chine n’a compté que les décès dus à la pneumonie ou à l’insuffisance respiratoire dans son bilan officiel des décès liés au COVID-19, une définition étroite qui exclut de nombreux décès qui seraient attribués au COVID-19 dans une grande partie du monde.

À Hong Kong, les fêtards ont afflué vers le plus grand temple taoïste de la ville, Wong Tai Sin, pour brûler les premiers bâtons d’encens de l’année. Le rituel populaire a été suspendu ces deux dernières années en raison de la pandémie.

Traditionnellement, de grandes foules se rassemblent avant 23 heures le soir du Nouvel An lunaire, chacun essayant d’être le premier, ou parmi les premiers, à mettre ses bâtons d’encens dans les gradins devant le hall principal du temple. Les fidèles croient que ceux qui sont parmi les premiers à placer leurs bâtons d’encens auront les meilleures chances de voir leurs prières exaucées.

Le résident Freddie Ho, qui a visité le temple samedi soir, était heureux de pouvoir se joindre à l’événement en personne.

“J’espère placer le premier bâton d’encens et prier pour que le Nouvel An apporte la paix dans le monde, que l’économie de Hong Kong prospère et que la pandémie nous éloigne et que nous puissions tous vivre une vie normale”, a déclaré Ho. “Je crois que c’est ce que tout le monde souhaite.”

Pendant ce temps, les foules priant pour la bonne fortune au temple historique de Longshan à Taipei, la capitale de Taïwan, étaient moins nombreuses qu’il y a un an, alors même que la pandémie s’est atténuée. C’est en partie parce que beaucoup s’étaient aventurés dans d’autres parties de Taiwan ou à l’étranger lors de voyages tant attendus.

Alors que les communautés à travers l’Asie saluaient l’Année du lapin, les Vietnamiens célébraient plutôt l’Année du chat. Il n’y a pas de réponse officielle pour expliquer la différence. Mais une théorie suggère que les chats sont populaires car ils aident souvent les riziculteurs vietnamiens à chasser les rats.

Leung a rapporté de Hong Kong. Les journalistes d’Associated Press Henry Hou, Olivia Zhang à Pékin, Alice Fung à Hong Kong et Taijing Wu à Taipei, Taiwan ont contribué à ce rapport.

