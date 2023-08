La Chine snobe le Canada sur sa liste de lieux de voyage approuvés, retardant la reprise du tourisme post-COVID

Dans un camouflet apparent, le gouvernement chinois a exclu le Canada de la liste des pays approuvés comme destinations de voyage internationales pour les groupes de touristes – une décision qui menace de laisser l’industrie canadienne du voyage dans une position concurrentielle désavantageuse alors qu’elle poursuit sa reprise post-pandémique.

Dans un communiqué de presse, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé le 10 août que 78 pays supplémentaires avaient été ajoutés à une liste de destinations approuvées pour les voyages de groupe et les voyages à forfait. Les agents de voyages de Chine continentale travaillent à partir de cette liste lorsqu’ils font la promotion et réservent des voyages à l’étranger pour les ressortissants chinois.

En réponse à une demande de CBC News sur les raisons de l’exclusion du Canada par la Chine, le bureau des affaires publiques de l’ambassade de Chine à Ottawa a écrit que « récemment, la partie canadienne a à plusieurs reprises mis en avant la soi-disant » ingérence chinoise « et la lutte anti- Les actes et les mots asiatiques augmentent considérablement au Canada.

« Le gouvernement chinois attache une grande importance à la protection de la sécurité et des droits légitimes des citoyens chinois à l’étranger et souhaite qu’ils puissent voyager dans un environnement sûr et convivial », a ajouté l’ambassade.

Affaires mondiales Canada n’a pas encore répondu à la demande de commentaires de CBC News.

Avant l’épidémie de COVID-19 en 2020, le tourisme émetteur en provenance de Chine était une marchandise internationale précieuse. Les statistiques de l’Organisation mondiale du tourisme suggèrent que les voyageurs chinois ont dépensé 255 milliards de dollars en 2019, ce qui représente 20 % de toutes les dépenses touristiques internationales.

Avant que les voyages internationaux ne soient en grande partie interrompus en raison de la pandémie, environ 60 % des dépenses des touristes chinois continentaux à l’étranger étaient consacrées à des voyages de groupe.

Les citoyens chinois n’ont pas encore repris leurs habitudes de voyage pré-COVID. Il reste à voir si l’annonce de jeudi sera perçue comme un feu vert pour que davantage de ressortissants chinois fassent à nouveau leurs valises.

Destination Canada, la société d’État créée pour promouvoir le tourisme, a déclaré à CBC News qu’en 2019, la Chine était la plus grande source d’arrivées de touristes au Canada en provenance de la région Asie-Pacifique et le deuxième marché long-courrier du Canada après le Royaume-Uni. Le plus grand marché du Canada en termes de dépenses de ses touristes.

« Tandis que les visites et [spending] en provenance de Chine ont considérablement diminué depuis 2020, la Chine demeure un marché important pour le Canada. Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau les visiteurs chinois lorsque les restrictions le permettront », a déclaré la porte-parole Jennifer Peters dans un communiqué.

Le Canada approuvé comme destination en 2010

La liste dont le Canada est maintenant visiblement absent est celle sur laquelle il a dû se battre pour se joindre en premier lieu.

En 2005, le ministre libéral de l’Industrie de l’époque, David Emerson, pensait avoir obtenu le « statut de destination approuvée » (ADS) de Pékin pour le Canada. Mais ensuite, le gouvernement fédéral a changé de mains et le premier ministre conservateur Stephen Harper a juré de ne pas sacrifier les droits de la personne pour le « dollar tout-puissant ».

Au milieu des tensions diplomatiques, les approbations pour les groupes de touristes chinois ont mis des années à être finalisées. La liste ADS est un moyen pour Pékin d’influencer les voyages et le pouvoir d’achat de ses millions de citoyens à l’étranger, et des universitaires ont analysé comment le Parti communiste chinois (PCC) a l’a utilisé pour faire avancer son programme politique.

Emerson, qui a traversé le parquet pour servir dans le cabinet de Harper en tant que ministre du Commerce, a continué de pousser la Chine et a même menacé de porter le cas du Canada devant l’Organisation mondiale du commerce, arguant que le Canada avait été désavantagé économiquement pour des raisons purement politiques.

Harper a finalement obtenu l’ADS lors d’une visite à Pékin fin 2009.

Le premier ministre Stephen Harper et son épouse Laureen regardent Shanghai, Chine, le samedi 5 décembre 2009. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Les visites de groupe approuvées ont commencé en 2010, entraînant une expansion significative de voyage en avion entre les deux pays et un coup de pouce pour les destinations touristiques appréciées des visiteurs chinois.

À l’époque, l’inclusion du Canada par Pékin sur sa liste était estimée à un potentiel de 100 millions de dollars par an pour le secteur du voyage, en raison d’un afflux prévu de 50 000 touristes chaque année lors de ces visites approuvées.

Les touristes chinois, en moyenne, sont restés au Canada plus longtemps — et ont donc eu la possibilité de dépenser plus — que les visiteurs d’autres pays. Les représentants du gouvernement à tous les niveaux se sont précipités pour présenter le Canada comme désireux de faire affaire avec eux.

Puis est venue la détention du dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou, à l’aéroport de Vancouver en 2018, l’arrestation de deux citoyens canadiens en représailles et le gel profond qui en a résulté dans les relations bilatérales du Canada avec la Chine.

La pandémie de COVID-19 a ensuite fermé presque complètement les robinets, car Pékin a cessé d’approuver les voyages de groupe internationaux pour ses citoyens.

Les touristes comme armes diplomatiques ?

Le rétablissement jeudi des voyages de groupe approuvés vers des dizaines de destinations internationales a envoyé le signal que Pékin approuve désormais le fait que ses citoyens dépensent à nouveau de l’argent à l’étranger. Même les États-Unis, qui continuent d’entretenir des relations diplomatiques tendues avec la Chine, figuraient sur la liste de la semaine dernière, tout comme d’autres alliés occidentaux comme l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Le premier lot d’approbations de voyage sanctionnées de la Chine en janvier comprenait 20 pays tels que la Thaïlande, la Russie, Cuba et l’Argentine. Le deuxième lot approuvé pour les visites post-pandémiques en mars comprenait 40 pays, notamment le Népal, la France, le Portugal et le Brésil.

La couverture médiatique internationale de l’annonce de Pékin la semaine dernière a souligné l’absence du Canada et ses relations tendues avec la Chine.

Un touriste chinois en tenue traditionnelle thaïlandaise pose pour une photo au Wat Arun à Bangkok, Thaïlande, le 12 janvier 2023. (Sakchai Lalit/Associated Press)

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré un diplomate chinois de son consulat à Toronto persona non grata plus tôt cette année au milieu d’allégations d’ingérence étrangère et d’ingérence présumée dans les élections.

Le gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau reste sous la pression des partis d’opposition pour adopter des positions diplomatiques fermes contre Pékin en réponse aux allégations d’ingérence étrangère, de harcèlement des membres de la diaspora chinoise résidant au Canada, du ciblage par le PCC de groupes minoritaires comme les Ouïghours et un certain nombre de documenté des violations des droits de l’homme, y compris l’exploitation du travail forcé par les autorités chinoises.

Dans le passé, lorsqu’elle a cherché à envoyer un message politique à Ottawa, Pékin n’a pas hésité à utiliser le pouvoir économique de ses millions de consommateurs pour nuire aux intérêts commerciaux canadiens.

La soi-disant « diplomatie des produits de base » du PCC a ciblé les exportations agricoles canadiennes comme le canola et le bœuf, risquant de perdre des milliards d’exportations alors que ces secteurs se démenaient pour trouver des marchés alternatifs.

Les petites entreprises touristiques ont été arguant que le gouvernement fédéral doit leur accorder plus de temps pour rembourser les prêts spéciaux accordés pour les maintenir à flot pendant la pandémie. Ils soutiennent que leur reprise économique n’est pas encore terminée, malgré une saison estivale encourageante à certains endroits.