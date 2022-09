La Chine simule des attaques contre des navires de guerre américains – Taiwan

Le ministère taïwanais de la Défense aurait averti les législateurs que Pékin intensifiait ses tactiques d’intimidation

La Chine prend des mesures pour dominer les eaux autour de Taïwan, forant avec des attaques simulées contre des navires de guerre de la marine américaine et mettant à jour ses plans d’invasion pour refléter les leçons tirées du conflit russo-ukrainien, le ministère taïwanais de la Défense aurait averti les législateurs à Taipei.

La Chine a été “utiliser des exercices de combat pour mener des attaques simulées contre des navires américains qui entrent dans la première chaîne d’îles”, Reuters a cité le ministère taïwanais de la Défense comme l’a déclaré jeudi dans un rapport au parlement de l’île autonome. La “première chaîne d’îles” fait référence à une étendue d’îles allant de la périphérie du Japon à Bornéo – une région où Pékin vise à acquérir un contrôle stratégique d’ici 2035, a déclaré le ministère.

Selon le rapport, la Chine prend des mesures pour empêcher d’autres pays de venir en aide à Taïwan en cas d’attaque. L’armée chinoise a intensifié ses tactiques d’intimidation cette année pour saper le moral de Taipei et forcer les négociations de réunification, a déclaré le ministère de la Défense. La Chine a “menaçait considérablement la sécurité de la défense de notre nation et mettait en danger la paix, la sécurité et la stabilité dans les zones proches du détroit de Taiwan.”

Pékin a rompu ses liens militaires et climatiques avec les États-Unis et a organisé des jeux de guerre dans le détroit de Taiwan le mois dernier, après que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelolsi, a défié les avertissements de Pékin contre la visite de Taiwan. La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire souverain et s’est engagée à se réunifier avec la province séparatiste, par la force si nécessaire.

Le rapport sur la défense taïwanaise a suggéré que la Chine pourrait utiliser des forces spéciales pour “décapiter” Les systèmes de commandement de Taiwan. Pékin est également capable d’utiliser la cyberguerre pour perturber les communications et pourrait bloquer Taïwan, couper l’approvisionnement en énergie et chercher à détruire l’économie de l’île, a déclaré le ministère.

Bien que la logistique d’une invasion à grande échelle soit difficile, la Chine a préparé des navires de transport civils pour des exercices militaires amphibies afin d’aider à se préparer à une attaque, selon le rapport. Les études de la Chine sur le conflit russo-ukrainien ont conduit à des modifications des plans d’attaque, a ajouté le ministère, sans plus de détails.

Le rapport aux législateurs a été soumis un jour après que les responsables militaires taïwanais se sont engagés à lancer une attaque énergique “contre-attaque” et “détruire les forces ennemies” si l’Armée populaire de libération de Chine viole les eaux ou l’espace aérien de Taipei à moins de 12 milles marins de l’île.

Mercredi également, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin ne reprendrait pas sa coopération avec Washington sur les questions climatiques tant que les États-Unis n’auraient pas réparé les dommages causés par le voyage de Pelosi à Taiwan. “La partie américaine devrait dissiper l’influence négative du sabordage de Pelosi vers Taïwan.” Les responsables chinois ont déclaré que la visite sapait la souveraineté chinoise et encourageait les séparatistes à Taipei.