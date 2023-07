La Chine signe un pacte avec les Îles Salomon pour renforcer la coopération sur les « questions d’application de la loi et de sécurité »

BEIJING (AP) – Les Îles Salomon ont signé un accord pour renforcer la coopération avec la Chine sur les «questions d’application de la loi et de sécurité», dans une démarche susceptible de susciter des inquiétudes parmi les partenaires traditionnels de l’île du Pacifique Sud, notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis.

L’accord, dont les détails n’ont pas été rendus publics dans l’immédiat, figurait dans un communiqué conjoint rendu public mardi à la suite d’une rencontre lundi à Pékin entre le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre des Salomon Manasseh Sogavare.

Dans le cadre des efforts visant à établir un « partenariat stratégique global », les parties ont convenu de : « Renforcer la coopération en matière d’application de la loi et de sécurité. La partie chinoise continuera de fournir un soutien et une aide aux Îles Salomon selon les besoins pour renforcer la capacité de la police des Îles Salomon à faire respecter la loi.

Situées à 2 000 kilomètres (1 200 miles) au nord-est de l’Australie, les Îles Salomon ont été le plus grand succès de la Chine dans une campagne visant à étendre sa présence dans le Pacifique Sud. En 2019, le gouvernement de Sogavare a transféré la reconnaissance officielle à Pékin de Taïwan, la démocratie insulaire autonome que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire.

Les Îles Salomon ont signé un accord de sécurité secret avec Pékin en 2022 qui aurait pu autoriser les forces militaires chinoises dans le Pacifique Sud. Cependant, Sogavare a rejeté les suggestions selon lesquelles son gouvernement pourrait donner à Pékin un pied militaire dans la région.

La nation insulaire voisine de Kiribati a également changé ses relations officielles avec Pékin en 2019.

La Chine a déjà fourni aux Salomon une formation policière et fait don de répliques d’armes à feu et d’équipements anti-émeutes tels que des véhicules à canon à eau. Pays de 700 000 habitants composé de six îles principales et de quelque 900 plus petites, les Salomon ont connu des périodes de tensions ethniques, au cours desquelles l’Australie, la Nouvelle-Zélande et d’autres nations insulaires du Pacifique ont engagé des forces pour aider à rétablir l’ordre.

Dans le sillage du réchauffement des relations de Sogavare avec Pékin, les États-Unis se sont engagés à rouvrir une ambassade américaine dans la capitale Honiara et eux et leurs alliés ont accru leur engagement avec la région dans son ensemble.

Biden a convoqué un sommet des dirigeants des îles du Pacifique en septembre pour dévoiler une stratégie qui comprenait la coopération en matière de changement climatique, de sécurité maritime et de prévention de la surpêche. Son administration a également promis 810 millions de dollars d’aide nouvelle aux nations insulaires du Pacifique au cours de la prochaine décennie, dont 130 millions de dollars pour faire face aux effets du changement climatique.

Sogavare a également rencontré lundi le président et chef du Parti communiste au pouvoir, Xi Jinping, et la déclaration conjointe comprenait une référence à une coopération de « haute qualité » dans le cadre du plan « »Belt and Road » » de Xi qui vise à construire des ports, des autoroutes, de l’électricité. gares et autres infrastructures financées par des prêts chinois.

Le projet d’infrastructure a produit des résultats tangibles, mais pas toujours pratiques, pour les pays dépourvus d’autres formes de financement et a laissé de nombreux bénéficiaires lourdement endettés envers la Chine avec peu de signes d’allégement.

Les Îles Salomon ont déjà obtenu un prêt de 66 millions de dollars de la banque gouvernementale Exim Bank of China pour ériger 161 tours mobiles construites et gérées par le géant chinois des communications Huawei. En 2018, les Salomon ont attribué à Huawei un contrat pour un réseau de câbles télécoms sous-marins, cofinancé par l’Australie. La Chine construit également des installations pour que les îles accueillent les Jeux des îles du Pacifique de 2023.

Sogavare a souvent signé ces accords contre une forte opposition interne et a assuré sa position en retardant les élections dans ce que ses adversaires ont appelé une prise de pouvoir.

Dans la déclaration conjointe, les Îles Salomon ont déclaré qu’elles s’opposaient à l’indépendance de Taïwan et soutenaient les positions de la Chine sur Hong Kong, le Xinjiang, le Tibet et d’autres régions où la Chine est critiquée pour des violations présumées des droits de l’homme. La déclaration a également exhorté les pays à « traiter avec prudence des questions telles que le rejet d’eau contaminée par le nucléaire et la coopération sur les sous-marins nucléaires ».

C’était une référence au plan du Japon de rejeter dans la mer des eaux usées traitées mais encore légèrement radioactives que la Chine a vivement critiquées, ainsi qu’à l’accord de l’administration Biden étant donné l’acronyme AUKUS avec l’Australie et la Grande-Bretagne pour fournir le premier sous-marin à propulsion nucléaire en réponse. à la rapidité avec laquelle la Chine étend son armée.

The Associated Press