La Chine signale un PIB raté au T2, un nouveau record de chômage des jeunes

Les voyages intérieurs ont été une lueur d’espoir dans la reprise. Les résidents urbains ont plus que doublé leurs dépenses touristiques au premier semestre par rapport à il y a un an, à 1,98 billion de yuans (280 milliards de dollars), selon le Ministère de la Culture et du Tourisme. Cependant, il a déclaré que les dépenses de voyage des résidents ruraux n’avaient augmenté que d’environ 40% au cours de cette période.

Le total combiné de 2.300 milliards de yuans au premier semestre était inférieur aux 2.780 milliards de yuans rapportés pour les six premiers mois de 2019, avant la pandémie, selon les données officielles.

Pékin a annoncé la semaine dernière qu’il prolongerait les mesures de soutien à la propriété. Les autorités ont également annoncé un large soutien aux exportations. Le pays a également prolongé les allégements fiscaux pour les achats de voitures électriques, une industrie en pleine croissance que le gouvernement tient à soutenir.

Mais Pékin a par ailleurs montré de la réticence à se lancer dans une relance plus importante, d’autant plus que la dette des gouvernements locaux a grimpé en flèche. Une réunion du Politburo prévue plus tard ce mois-ci pourrait fournir plus de détails sur la politique économique.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.