La Chine signale un nombre record de nouveaux cas quotidiens de coronavirus à Pékin et dans d’autres villes

La Chine a signalé 14 878 nouvelles infections au COVID-19 pour le 12 novembre, dont un nombre record de nouveaux cas quotidiens dans la capitale Pékin, ainsi que dans les centres de fabrication de Guangzhou et Zhengzhou.

Les nouveaux cas surviennent alors que l’activité industrielle à Guangzhou et Zhengzhou a été perturbée par des restrictions visant à contrôler les épidémies.

Le nombre de cas quotidiens en Chine est passé de 11 950 le 11 novembre, a annoncé dimanche la Commission nationale de la santé (NHC). Hors infections importées, la Chine a signalé 14 761 nouveaux cas locaux, contre 11 803 la veille.

LES POLITIQUES STRICTES DE COVID-19 DE LA CHINE ‘ONT TUÉ INDIRECTEMENT’ LE FILS, DIT LE PÈRE

La capitale Pékin a signalé un record de 235 nouveaux cas quotidiens, contre 116 la veille, selon les données du gouvernement local.

Guangzhou, avec une population de près de 19 millions d’habitants, a signalé 3 653 nouveaux cas transmis localement, un record également historique. C’était en hausse par rapport à 3 180 cas la veille.

LA CHINE INTRODUIT LE VACCIN COVID-19 INHALABLE

La ville de Zhengzhou, dans la province du Henan, qui abrite l’usine du fournisseur Apple Foxconn, a signalé un record de 2 642 nouveaux cas quotidiens. Foxconn a déclaré qu’il visait à reprendre la pleine production dans la seconde quinzaine de novembre, après que les opérations aient été interrompues en raison des mesures de prévention du COVID.

Ces records surviennent également alors que les médias officiels ont rapporté que des travaux visant à supprimer les “fenêtres contextuelles” sur les applications de santé des smartphones qui empêchent les personnes d’entrer ou de revenir à Pékin sont “en cours” et en vigueur dans de nombreux endroits. L’application santé nécessite un test PCR négatif pour permettre une mobilité sans restriction.

Vendredi, le NHC a annoncé une série de changements aux restrictions COVID en Chine, assouplissant certaines mesures sur les voyages, la quarantaine et les fermetures d’entreprises.

NHC a déclaré dimanche dans un communiqué que la situation de prévention et de contrôle du COVID restait « grave et complexe ».

“Il est nécessaire de maintenir une orientation stratégique et de faire scientifiquement et avec précision le travail de prévention épidémique et le contrôle”, a-t-il déclaré.