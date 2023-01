La Chine signale un nombre record de décès liés au Covid-19

Les données ont été publiées après que l’Organisation mondiale de la santé a critiqué le pays pour son sous-dénombrement

La Chine a confirmé bien plus de décès de Covid-19 que jamais auparavant, signalant que près de 60 000 personnes sont mortes du virus au cours des cinq dernières semaines et reconnaissant que son bilan n’est probablement pas complet.

Il y a eu 59 938 décès liés à Covid en Chine du 8 décembre au 12 janvier, a annoncé samedi la Commission nationale de la santé (NHC). Sur ce total, 5 503 personnes sont décédées d’une insuffisance respiratoire, causée directement par le virus, tandis que 54 435 ont succombé alors qu’elles souffraient à la fois de Covid-19 et d’affections sous-jacentes. Tous les décès signalés sont survenus dans les hôpitaux, ce qui signifie que les chiffres n’incluaient pas un nombre potentiellement important de personnes décédées à la maison ou ailleurs.

Les responsables chinois ont été critiqués pour ne pas avoir été transparents sur une augmentation des cas de Covid-19 qui aurait submergé les hôpitaux et les crématoriums ces dernières semaines. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), par exemple, a affirmé plus tôt cette semaine que Pékin sous-déclarait considérablement les décès dus au virus.

Le NHC a affirmé samedi que ses critères de déclaration sont désormais conformes à ceux utilisés par l’OMS et les principaux pays. Les 5 503 décès directs de Covid-19 signalés au cours des cinq dernières semaines dépassent le total cumulé de 5 272 que Pékin avait précédemment annoncé depuis que le virus a été détecté pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan fin 2019. Plus de 90 % des 59 938 décès liés à Covid survenu chez des personnes souffrant de maladies sous-jacentes, telles que le cancer ou une maladie cardiaque, et la victime moyenne avait 80,3 ans.

Les “pic d’urgence” de la poussée de Covid-19 en Chine semble être passée, a déclaré le NHC. Il y avait 105 000 patients Covid-19 gravement malades dans les hôpitaux au 12 janvier, en baisse de 18% par rapport à la semaine précédente. La circulation a également ralenti dans les cliniques de fièvre et les salles d’urgence. Les cliniques externes ont “fondamentalement” est revenu aux niveaux de trafic d’avant la flambée, a déclaré samedi à la presse Jiao Yahui, responsable du NHC.

Avant la dernière annonce de Pékin, l’OMS avait évalué le nombre cumulé de décès de Covid-19 en Chine à 33 698, soit un seul pour 322 infections. Les nouveaux chiffres porteraient le nombre de morts à 93 636. En comparaison, les États-Unis, qui comptent moins d’un quart de la population chinoise, ont signalé près de 1,09 million de décès dus au Covid-19.

