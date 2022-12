La Chine signale un léger assouplissement de la politique Covid, sans changement majeur

BEIJING – Un filet de changements autour des contrôles Covid de la Chine au cours des dernières 24 heures a fait naître l’espoir qu’un assouplissement plus large est en cours.

Des reportages et des anecdotes des médias d’État locaux ont indiqué jeudi que certaines personnes testées positives pour Covid-19 à Pékin pourraient désormais être autorisées à se mettre en quarantaine à domicile au lieu d’être envoyées dans un établissement centralisé. Il n’était pas clair dans quelle mesure ces changements s’appliquaient.

Au niveau du gouvernement central, un développement notable est la langue officielle minimisant la gravité de la variante Omicron.

Le vice-Premier ministre Sun Chunlan a déclaré lors d’une réunion mercredi que la Chine est confrontée à une nouvelle situation de Covid “alors que la nature pathogène de la variante Omicron s’affaiblit, la vaccination devient plus courante et [there’s] une accumulation d’expérience avec la prévention et le contrôle de Covid.” C’est selon une traduction CNBC du rapport des médias d’État chinois tard hier soir.

Mercredi également, le quartier de la ville de Guangzhou le plus durement touché par Covid a déclaré qu’il permettrait à la plupart des restaurants de reprendre les repas en magasin et que les lieux de divertissement pourraient rouvrir progressivement.

“Nous pensons que le discours de Sun, en plus de l’assouplissement notable des mesures de contrôle de Covid à Guangzhou hier, envoie un autre signal fort que la politique zéro-Covid prendra fin dans les prochains mois”, a déclaré l’économiste en chef de Nomura pour la Chine, Ting Lu, et une équipe. dans un rapport jeudi.

“Cependant, les restrictions et les verrouillages pourraient ne pas vraiment s’atténuer avant mars 2023 en raison d’une augmentation probable du nombre de cas de Covid et de perturbations, car le récit actuel selon lequel Omicron est toujours très meurtrier n’a pas encore été modifié pour la majorité des Chinois, en particulier ceux de régions les moins développées », indique le rapport.