La Chine signale sa volonté de relancer les pourparlers avec les États-Unis après l’incident du ballon

Lors de pourparlers inopinés mercredi et jeudi, le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan et le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, se sont entretenus pendant plus de huit heures à Vienne. Ils ont eu des « discussions franches, substantielles et constructives » sur des questions clés, y compris les relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine, selon une lecture de la Maison Blanche.