La Chine signale qu’elle pourrait assouplir sa politique zéro-Covid, mais il y a plus de questions que de réponses

La Chine a donné son signal le plus significatif à ce jour selon lequel le pays pourrait chercher à ajuster sa politique stricte de zéro-Covid qui a transformé la vie quotidienne, bouleversé son économie et – ces derniers jours – déclenché une vague de protestations à travers le pays.

Le haut responsable chargé de la réponse de la Chine à Covid a déclaré mercredi aux responsables de la santé que le pays était confronté à une “nouvelle étape et mission” dans les contrôles de la pandémie.

“Avec la diminution de la toxicité de la variante Omicron, l’augmentation du taux de vaccination et l’expérience accumulée en matière de contrôle et de prévention des épidémies, le confinement de la pandémie en Chine fait face à (une) nouvelle étape et mission”, a déclaré mercredi Sun Chunlan, vice-Premier ministre chinois, selon l’état médias Xinhua.

Ces remarques font suite à une vague de frustration du public face à la politique restrictive du zéro Covid de la Chine et à son coût humain élevé, qui a éclaté en manifestations sans précédent dans au moins 17 villes depuis vendredi dernier.

Sun – qui a été le visage de l’application de la politique par le Parti communiste chinois – n’a fait aucune mention de “zéro-Covid”, comme l’a rapporté Xinhua. Ses commentaires sont intervenus un jour après qu’un corps distinct de hauts responsables de la santé s’est engagé à rectifier certaines approches du contrôle de Covid et a déclaré que les gouvernements locaux devraient “répondre et résoudre les demandes raisonnables des masses” en temps opportun.

Les déclarations de haut niveau – parallèlement à des ajustements mineurs des règles et à un certain assouplissement des mesures de verrouillage dans les grandes villes chinoises ces derniers jours – suggèrent que la Chine examine de près sa politique, qui est devenue de plus en plus perturbatrice alors qu’elle lutte pour contrer le coronavirus hautement transmissible variantes et enregistrer les numéros de cas.

Mais le ton changeant ne s’accompagne d’aucune feuille de route vers un objectif final ou d’une mention de la transition loin de la politique zéro-Covid, et il reste incertain comment cela affectera les réalités sur le terrain ou atténuera la frustration croissante du public.

Des milliers de bâtiments et de communautés résidentielles dans 32 villes de Chine restent soumis à des restrictions de verrouillage en raison de leur classification comme «à haut risque» à partir de jeudi.

Des manifestants affrontent la police en Chine lors d’une nouvelle vague de manifestations

Les responsables locaux peuvent être réticents à laisser les cas augmenter par crainte de représailles d’un gouvernement central qui s’est longtemps vanté de sa position zéro-Covid. Pendant ce temps, selon les experts, le pays continue d’être à la traîne dans des domaines clés de préparation à une épidémie généralisée.

Les responsables de la santé et les experts chinois soutiennent depuis longtemps que les coûts de la politique zéro Covid sont scientifiquement justifiés, citant des incertitudes sur la façon dont le virus évoluera à l’avenir, des inconnues sur ses effets à long terme, ainsi que des lacunes dans la préparation médicale, y compris un taux de vaccination des personnes âgées à la traîne et infrastructures de soins intensifs inadéquates – en particulier dans les zones rurales.

Ces faiblesses, ont-ils averti, pourraient voir le système de santé débordé si le virus se propage librement dans le pays de 1,4 milliard d’habitants – une situation qui pourrait exacerber les décès attendus avec une ouverture.

Cela reste une préoccupation majeure pour le gouvernement, selon l’expert en sécurité sanitaire Nicholas Thomas de la City University de Hong Kong, qui a déclaré : « Il y a encore une partie importante de la population qui fait confiance aux actions du gouvernement pour faire face au virus. Un engagement non géré avec le virus pourrait non seulement éroder cette confiance, mais il pourrait également exposer les populations vulnérables (à des risques). »

« Fleuve de sang » : un employé de Foxconn décrit les violentes manifestations en Chine

Les récents commentaires autour de la politique ne sont «pas un signe que la Chine est prête à passer à la vie avec Covid, mais un signe que le virus est devenu incontrôlable et que le gouvernement est incapable de revenir à un environnement zéro-Covid», il a dit.

Le nombre de cas au cours de la semaine dernière a oscillé autour de niveaux record, avec plus de 35 000 nouveaux cas signalés mercredi – ce qui pose un défi de taille aux efforts visant à ramener le nombre de cas à un niveau bas.

Au lieu de se préparer à une large propagation du virus comme une priorité absolue, les observateurs disent que la Chine s’est concentrée sur l’infrastructure et la main-d’œuvre nécessaires pour maintenir le zéro-Covid, qui repose sur des verrouillages, des tests de masse et des quarantaines forcées des deux cas et des contacts étroits.

Selon Alfred Wu, professeur agrégé à la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour, l’une des raisons en est le propre récit du gouvernement sur son succès et le soutien de la politique par le dirigeant Xi Jinping.

Après avoir maîtrisé sa première épidémie à Wuhan en 2020, les restrictions frontalières de la Chine et sa méthode rapide de détection et de suppression du virus ont permis au pays de vivre relativement sans virus, tandis que les hôpitaux d’une grande partie du reste du monde étaient envahis de malades et de mourants. les patients. Selon le décompte officiel de la Chine, il n’y a eu que 5 233 décès de Covid-19 depuis le début de 2020, avec moins de 600 signalés en 2022.

Xi a vanté les mesures de la Chine et son nombre relativement faible de décès de Covid comme un triomphe de la gouvernance chinoise. Le pays est resté fidèle à ce système alors même que d’autres sont passés à vivre avec le virus à la suite de vaccinations de masse et de la propagation de la variante Omicron plus douce mais hautement transmissible. Cependant, Omicron a également rendu les contrôles chinois plus perturbateurs et moins efficaces.

“La (raison) numéro un est la propagande – ils veulent affirmer que la Chine fait un bien meilleur travail que les États-Unis”, a déclaré Wu, ajoutant que l’élargissement du contrôle de l’État sur la population pourrait être une autre motivation pour maintenir la politique zéro-Covid. – alors que Xi a souligné que la sécurité de l’État était un objectif politique clé.

Mais tout en poursuivant cette stratégie, la Chine «a perdu tant d’opportunités en or» pour se préparer à vivre avec le virus et pour préparer le public à une plus grande échelle de décès dus au Covid-19, a-t-il déclaré.

Une préoccupation est le faible niveau de vaccination de rappel dans la population âgée la plus vulnérable au Covid-19 – une faiblesse à laquelle les responsables de la santé ont lancé mardi un nouveau plan pour remédier.

Au 11 novembre, 40% de la population chinoise de plus de 80 ans avait reçu une injection de rappel, selon les médias d’État, tandis qu’environ les deux tiers avaient reçu deux doses – en raison à la fois de l’hésitation à la vaccination et d’un déploiement initial du vaccin qui n’a pas donner la priorité aux personnes âgées.

L’année dernière, un groupe consultatif de l’Organisation mondiale de la santé a recommandé que les personnes âgées prenant des vaccins à virus inactivé chinois reçoivent trois doses au cours de leur traitement initial pour assurer une protection suffisante. La protection vaccinale est connue pour diminuer avec le temps et diminuer contre la variante Omicron.

Pendant ce temps, l’immunité de la Chine repose presque entièrement sur la vaccination car si peu de personnes ont été exposées au virus. Environ 90% de la population est entièrement vaccinée. Bien qu’il ait été démontré que les vaccins chinois protègent contre les maladies graves et la mort, des études montrent qu’ils offrent une protection par anticorps inférieure à celle des vaccins à ARNm largement utilisés ailleurs dans le monde. Pékin n’a encore approuvé aucun vaccin à ARNm.

Un avertissement sévère des risques pour le continent s’est déroulé à Hong Kong, où les faibles taux de vaccination parmi ce groupe le plus à risque ont joué un rôle dans la poussée les taux de mortalité Covid-19 du territoire chinois à l’un des plus élevés au monde au printemps dernier.

Bien que la vaccination n’éliminera pas une augmentation des décès lorsque les restrictions seront assouplies, les injections et les rappels, ainsi que d’autres préparations pour réduire les risques, sont essentiels pour les pays qui s’éloignent des politiques visant le «zéro-Covid», selon le médecin spécialiste des maladies infectieuses Peter Collignon de l’École de médecine de l’Université nationale australienne.

“La préparation n’est pas seulement des vaccins, c’est une capacité de pointe, il s’agit de s’assurer que vous avez suffisamment de personnel hospitalier, que vous avez suffisamment de lits et surtout de s’assurer que les personnes âgées (sont protégées)”, a-t-il déclaré.

La Chine a signalé qu’elle pourrait faire des efforts plus concertés pour renforcer ses défenses contre le virus. Les autorités ont publié mardi un plan d’action pour augmenter les taux de vaccination des personnes âgées. Cela faisait écho à un objectif mentionné dans un plan en 20 points pour optimiser les mesures zéro Covid, publié le mois dernier, qui appelait également les hôpitaux à augmenter les installations de traitement intensif et à stocker des médicaments antiviraux et du matériel médical.

Le même avis a également assoupli certaines mesures concernant les tests et la quarantaine, et a mis en garde contre les excès dans l’application des politiques au niveau local – tous les messages qui ont été repris par les hauts responsables de la santé ces derniers jours.

Après cette orientation – et à la suite des récentes manifestations – les médias d’État ont mis en évidence un certain nombre de villes faisant des changements mineurs à leurs politiques, principalement autour des règles de test et de quarantaine.

Mercredi, les responsables du centre sud de Guangzhou ont assoupli les fermetures dans quatre districts et assoupli une exigence de quarantaine. Samedi à Urumqi, dans le Xinjiang, les responsables locaux ont déclaré qu’ils allaient progressivement assouplir les mesures de verrouillage dans les quartiers classés comme “à faible risque” et ont décidé de rouvrir les entreprises essentielles et les transports publics le lendemain.

Les manifestations à travers le pays ont été déclenchées par un incendie meurtrier le 24 novembre à Urumqi, où au moins 10 personnes sont mortes, et des vidéos de l’incident semblaient montrer que les mesures de confinement avaient retardé l’accès des pompiers aux victimes. Ils ont rejoint une liste de décès qui ont été largement liés dans la conversation publique aux contrôles de Covid-19.

Sur les médias sociaux chinois fortement modérés, un sujet discutant de la « pathogénicité réduite » comparative d’Omicron était à la mode jeudi – un signe possible que les autorités visent à modifier les perceptions du public sur le virus, après des années à se concentrer sur ses risques.

Mais certains utilisateurs de médias sociaux sont restés sceptiques, affirmant que les modifications apportées aux exigences de test étaient trop mineures pour atténuer l’impact du zéro-Covid sur la vie quotidienne.

Et au moins une ville, Jinzhou, dans le nord-est de la Chine, a repoussé les ajustements dans d’autres villes, déclarant jeudi dans un avis qu’elle n’assouplirait pas les mesures plus tôt que prévu et n’abandonnerait pas ses progrès contenant une épidémie en cours, affirmant que peu importe si le coronavirus était moins virulent “ne pas avoir (le virus) est toujours mieux que l’avoir.”

Les experts disent que le véritable test de la direction du pays reste à voir dans les mois à venir.

Si la campagne de vaccination et les autres mesures proposées pour renforcer la préparation médicale étaient “sérieusement mises en œuvre”, alors la Chine aurait “une voie à suivre pour une ouverture future”, a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations à New York. “Mais jusqu’à présent, ils n’ont pas été prioritaires dans le processus de mise en œuvre.”

Un autre problème est le décalage entre les politiques de Pékin et la manière dont elles sont mises en œuvre par les gouvernements locaux, qui sont sous pression pour contrôler le nombre de cas de peur d’être démis de leurs fonctions – une punition régulière dans le passé pour les fonctionnaires qui ont permis aux épidémies de se propager.

“Si vous vous ouvrez et que vous vous trompez, il y aura des problèmes”, a déclaré Huang. “Vous devez modifier la structure d’incitation des gouvernements locaux avant que des changements significatifs puissent être introduits”, a-t-il ajouté.