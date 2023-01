La Chine signale près de 60 000 décès liés au Covid en un mois

Les autorités sanitaires chinoises ont fait état samedi de près de 60 000 décès liés au Covid en un peu plus d’un mois, le premier bilan majeur publié par le gouvernement depuis qu’il a assoupli ses restrictions sur les virus début décembre.

La Chine a été largement accusée de sous-déclarer son nombre de décès par coronavirus depuis l’abandon de sa politique zéro-Covid.

Seules quelques dizaines de décès avaient été enregistrés officiellement en décembre avant l’annonce de samedi, malgré les preuves de crématoriums et d’hôpitaux envahis.

Mais un responsable de la Commission nationale de la santé (NHC) a déclaré samedi que la Chine avait enregistré 59 938 décès liés à Covid entre le 8 décembre 2022 et le 12 janvier.

Le chiffre se réfère uniquement aux décès enregistrés dans les établissements médicaux, le nombre total étant probablement plus élevé.

Les données incluent 5 503 décès causés par une insuffisance respiratoire directement due au virus et 54 435 décès causés par des conditions sous-jacentes combinées à Covid, a déclaré Jiao Yahui, chef du Bureau de l’administration médicale du NHC, lors d’une conférence de presse.

Les responsables de la santé ont insisté mercredi sur le fait qu’il n’était “pas nécessaire” de s’attarder sur le nombre exact.

Pékin a révisé sa méthodologie de catégorisation des décès de Covid le mois dernier, affirmant qu’elle ne compterait que ceux qui meurent spécifiquement d’une insuffisance respiratoire causée par le virus.

Cela a été critiqué par l’Organisation mondiale de la santé, qui a déclaré que la nouvelle définition était “trop ​​​​étroite”.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’organisation continuait de “demander à la Chine des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations et les décès, ainsi que… le séquençage viral”.

Pékin, cependant, a insisté sur le fait qu’il avait été transparent avec la communauté internationale sur ses données, exhortant l’OMS à “maintenir une position scientifique, objective et juste”.