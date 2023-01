La Chine signale près de 60 000 décès liés au Covid depuis la levée des restrictions

Les experts ont déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer si la Chine avait changé de cap, mais ils ont salué la décision de fournir plus de données.

“Nous ne pouvons pas porter de jugement maintenant, mais c’est évidemment plus fiable que les données précédentes disant qu’il n’y a eu que quelques décès”, a déclaré Jin Dongyan, virologue à l’Université de Hong Kong. “J’espère que le gouvernement sera plus transparent maintenant.”

La Chine a longtemps compté les décès dus aux maladies infectieuses, y compris le SRAS en 2003 et la grippe saisonnière. Mais lors du confinement de Shanghai au printemps 2022, les autorités ont fait une exception et utilisé une définition plus souple pour justifier le long confinement des habitants. Sur les 588 décès de Covid que le gouvernement de la ville de Shanghai a signalés à l’époque, un a été attribué à une crise cardiaque et le reste à des «affections sous-jacentes» ou à des «tumeurs». Malgré cette incohérence, la Commission nationale de la santé n’a jamais effacé ces décès du bilan national des décès de Covid.

Ben Cowling, épidémiologiste à l’Université de Hong Kong, a déclaré que le nombre réel de morts en Chine, comme dans tous les pays, était presque certainement plus élevé. Il a déclaré que la Chine aurait pu fournir des données plus fiables sur les taux de mortalité et d’infection si elle avait testé plus vigoureusement les patients hospitalisés.

“La seule chose qui est un peu surprenante, c’est que la Chine a tellement de capacité de test mais ne l’a pas utilisée pour confirmer Covid chez les patients hospitalisés”, a déclaré M. Cowling.

Les données de la Commission nationale de la santé ont confirmé les craintes de longue date que la population âgée de Chine soit durement touchée par une épidémie, car tant de personnes n’ont pas reçu suffisamment de doses de vaccin. Sur les quelque 60 000 décès, 56,5 % impliquaient une personne âgée d’au moins 80 ans.

Les décès de Covid sont un problème politique particulièrement sensible en Chine, car Xi Jinping, le plus grand dirigeant du pays, avait défendu une stratégie de verrouillages sévères, de quarantaines et de tests de masse pour tenter de contenir le virus. M. Xi s’est vanté que le modèle pourrait être adopté par d’autres pays après avoir réussi à supprimer la transmission au début de la pandémie.