La Chine signale 60 000 décès liés au COVID, indique que le pic est passé

BEIJING (AP) – La Chine a signalé samedi près de 60 000 décès de personnes atteintes de COVID-19 depuis début décembre à la suite de plaintes selon lesquelles elle ne communiquait pas de données, et a déclaré que le «pic d’urgence» de sa dernière poussée semble être passé.

Le bilan comprenait 5 503 décès dus à une insuffisance respiratoire causée par le COVID-19 et 54 435 décès dus à d’autres affections combinées au COVID-19 depuis le 8 décembre, a annoncé la Commission nationale de la santé. Il a déclaré que ces «décès liés au COVID» se sont produits dans les hôpitaux, ce qui laisse ouverte la possibilité que davantage de personnes soient également décédées à la maison.

Le rapport ferait plus que doubler le nombre officiel de décès dus au COVID-19 en Chine à 10 775 depuis que la maladie a été détectée pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan fin 2019.

La Chine a cessé de communiquer des données sur les décès et les infections au COVID-19 après avoir brusquement levé les contrôles antivirus début décembre malgré une augmentation des infections qui a commencé en octobre et a rempli les hôpitaux de patients fiévreux et sifflants.

L’Organisation mondiale de la santé et d’autres gouvernements ont lancé un appel pour obtenir des informations après que des rapports des gouvernements municipaux et provinciaux suggèrent que des centaines de millions de personnes en Chine pourraient avoir contracté le virus.

Le pic de la dernière vague d’infection semble être passé en raison de la baisse du nombre de patients se rendant dans les cliniques de fièvre, a déclaré un responsable de la Commission nationale de la santé, Jiao Yahui.

Le nombre quotidien de personnes se rendant dans ces cliniques a culminé à 2,9 millions le 23 décembre et a chuté de 83% à 477 000 jeudi, selon Jiao.

“Ces données montrent que le pic d’urgence national est passé”, a déclaré Jiao lors d’une conférence de presse.

Les États-Unis, la Corée du Sud et d’autres gouvernements ont imposé des tests de dépistage de virus et d’autres contrôles aux personnes arrivant de Chine. Pékin a riposté mercredi en suspendant la délivrance de nouveaux visas aux voyageurs en provenance de Corée du Sud et du Japon.

La Chine a maintenu son taux d’infection et ses décès inférieurs à ceux des États-Unis et de certains autres pays au plus fort de la pandémie avec une stratégie «zéro-COVID» qui visait à isoler chaque cas. Cela a fermé l’accès à certaines villes, maintenu des millions de personnes chez elles et déclenché des manifestations de colère.

L’âge moyen des personnes décédées depuis le 8 décembre est de 80,3 ans et 90,1% ont 65 ans et plus, selon la Commission de la santé. Il a déclaré que plus de 90% des personnes décédées avaient un cancer, des maladies cardiaques ou pulmonaires ou des problèmes rénaux.

“Le nombre de patients âgés qui meurent de maladie est relativement important, ce qui suggère que nous devrions accorder plus d’attention aux patients âgés et faire de notre mieux pour leur sauver la vie”, a déclaré Jiao.

Ce mois-ci, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que des responsables de l’agence avaient rencontré des responsables chinois pour souligner l’importance de partager plus de détails sur les problèmes liés au COVID-19, notamment les taux d’hospitalisation et les séquences génétiques.

Joe Mcdonald, l’Associated Press