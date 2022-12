La Chine signale 2 nouveaux décès par COVID alors que certaines restrictions sont assouplies

La Commission nationale de la santé a déclaré qu’un décès avait été signalé dans les provinces du Shandong et du Sichuan. Aucune information n’a été donnée sur l’âge des victimes ou si elles avaient été complètement vaccinées.

HONG KONG – La Chine a signalé dimanche deux décès supplémentaires dus au COVID-19 alors que certaines villes agissent avec prudence pour assouplir les restrictions anti-pandémiques à la suite de frustrations publiques de plus en plus vives.

La Chine, où le virus a été détecté pour la première fois fin 2019 dans la ville centrale de Wuhan, est le dernier grand pays à essayer d’arrêter complètement la transmission par des quarantaines, des verrouillages et des tests de masse. On pense que les inquiétudes concernant les taux de vaccination occupent une place prépondérante dans la détermination du Parti communiste au pouvoir à s’en tenir à sa stratégie de ligne dure.

Alors que neuf Chinois sur 10 ont été vaccinés, seulement 66% des personnes de plus de 80 ans ont reçu un vaccin tandis que 40% ont reçu un rappel, selon la commission. Il a déclaré que 86% des personnes de plus de 60 ans sont vaccinées.

Compte tenu de ces chiffres et du fait que relativement peu de Chinois ont développé des anticorps en étant exposés au virus, certains craignent que des millions de personnes ne meurent si les restrictions étaient entièrement levées.

Pourtant, une vague de colère publique semble avoir incité les autorités à lever certaines des restrictions les plus onéreuses, même si elles disent que la stratégie «zéro-COVID» – qui vise à isoler chaque personne infectée – est toujours en place.

Les manifestations, les plus importantes et les plus répandues depuis des décennies, ont éclaté le 25 novembre après qu’un incendie dans un immeuble d’appartements dans la ville d’Urumqi, au nord-ouest, a tué au moins 10 personnes. Cela a déclenché des questions en colère en ligne pour savoir si les pompiers ou les victimes essayant de s’échapper étaient bloqués par des portes verrouillées ou d’autres contrôles antivirus. Les autorités ont nié cela, mais les décès sont devenus un foyer de frustration du public.