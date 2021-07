La Chine sévit contre les actions qui se négocient sur les bourses américaines. Voici ce que cela signifie

Les entreprises les plus puissantes de Chine – dont Didi, Alibaba et Tencent – ​​sont soudainement soumises à un examen minutieux alors que le pays s’engage à sévir contre les entreprises nationales cotées sur les bourses américaines. Cette décision pourrait bouleverser un marché de 2 000 milliards de dollars apprécié par certains des plus grands investisseurs américains.

« Les investisseurs américains devront peser les risques de posséder des ADR à un moment où les tensions entre Pékin et Washington restent élevées tandis que tous les investisseurs mondiaux devront équilibrer l’attrait du vaste marché adressable de la Chine avec la possibilité que les responsables puissent remodeler les perspectives de l’entreprise à la course d’un stylo via l’imposition de restrictions réglementaires », a déclaré mercredi le stratège en chef de BCA Research, Peter Berezin, dans une note.

L’application de covoiturage Didi est devenue la dernière victime de la répression des autorités chinoises. L’action a chuté de près de 20% mardi après que Pékin a annoncé une enquête sur la cybersécurité, suspendant les nouveaux enregistrements d’utilisateurs.

Le sénateur républicain Marco Rubio a déclaré Le Financial Times dans un communiqué mercredi qu’il était « imprudent et irresponsable » de permettre à Didi, une « entreprise chinoise irresponsable », de vendre des actions à la Bourse de New York.

Pendant ce temps, Weibo, coté au Nasdaq, envisage maintenant de devenir privé après que son opérateur Tencent aurait subi une enquête réglementaire, en particulier dans son activité fintech. Pékin a cherché à maîtriser Alibaba du milliardaire chinois Jack Ma en déclenchant une série d’enquêtes depuis l’année dernière.

« Vous devez être capable de comprendre la dynamique politique et de sécurité nationale qui entre dans un investissement, un accord, votre engagement avec une entreprise chinoise, votre investissement avec l’entreprise chinoise, votre intérêt à faire des affaires transfrontalières », gère Longview Global. a déclaré le directeur et analyste principal des politiques Dewardric McNeal. « Ce n’est pas propre et net et juste les chiffres. »

Certaines de ces grandes entreprises chinoises sont des chouchous à Wall Street. Pendant des années, Alibaba a été parmi les cinq actions les plus détenues par les fonds spéculatifs, avec Facebook, Microsoft, Amazon, Alphabet, selon Goldman Sachs.

L’investisseur milliardaire Leon Cooperman a récemment déclaré que Baidu et Alibaba faisaient partie de ses plus gros avoirs alors qu’il présentait la sélection de titres comme un moyen de réussir pour la seconde moitié de l’année.