La Chine sera la première superpuissance du monde dans seulement 10 ANS alors qu’elle dépasse la puissance militaire et économique de l’Amérique, avertissent les experts

La CHINE propulsera les États-Unis de la première place pour devenir la première puissance économique et militaire du monde au cours de la prochaine décennie, ont déclaré des experts.

Alors que le Parti communiste au pouvoir marquait le 100e anniversaire cette semaine, le président Xi Jinping, 68 ans, a déclaré que les forces étrangères tentant d’intimider la Chine « se feraient défoncer la tête » alors qu’il jetait un gant à l’Occident.

La Chine a célébré jeudi le 100e anniversaire du Parti communiste Crédit : EPA

Le président Xi Jinping a averti que les forces étrangères qui tenteraient d’intimider la nation « se feraient casser la tête » Crédit : Alamy

Et la nation géante est en passe de dépasser les États-Unis et de devenir la plus grande puissance économique, a déclaré au Sun Online le professeur Kerry Brown, du Lau China Institute du King’s College de Londres.

« Économiquement, à moins d’un désastre total pour la Chine, ce sera la plus grande économie au cours de la prochaine décennie », a déclaré le professeur Brown au Sun.

« Ce sera une superpuissance aux caractéristiques chinoises, ce qui signifie qu’elle voudra un espace majeur pour ses propres ambitions, mais elle ne voudra pas prendre le leadership du reste du monde.

« Les relations semblent prêtes à être assez glaciales pour l’avenir. Il ne souhaite pas devenir l’Occident, ou que l’Occident devienne comme lui. »

Cela survient alors que la Chine s’est vantée de son succès dans la lutte contre Covid – malgré les doutes occidentaux sur ses affirmations au milieu d’allégations de dissimulation – tandis que les États-Unis ont lutté contre la pire épidémie au monde.

Dans un discours féroce jeudi sur la place Tiananmen, le président Xi a déclaré que le peuple chinois ne permettrait jamais à aucune force étrangère de « l’intimider, de l’opprimer ou de l’assujettir ».

Et pendant ce temps, son homologue russe Vladimir Poutine a également raillé les États-Unis cette semaine et a déclaré que la domination des États-Unis en tant que superpuissance numéro un au monde était « terminée ».

« Quiconque ose essayer de faire cela se verra cogner la tête contre la Grande Muraille d’acier forgée par plus de 1,4 milliard de Chinois », a-t-il déclaré, suscitant les applaudissements d’un auditoire de 70 000 personnes rassemblées sur la grande place du centre de Pékin.

Xi a déclaré que la nation « doit accélérer la modernisation de la défense nationale et des forces armées » afin de « sauvegarder sa souveraineté, sa sécurité et son développement, en les élevant aux normes de classe mondiale ».

Mais la modernisation militaire rapide de la Chine a alimenté l’inquiétude croissante de ses voisins asiatiques et occidentaux.

[China will] prendre le dessus, tant sur le plan économique que militaire, sur le plan bilatéral Professeur Ashok Swain

L’Armée populaire de libération dispose désormais du deuxième budget annuel du monde après les forces armées américaines et a ajouté de nouveaux avions sophistiqués, présentés lors d’un survol au début de la cérémonie du centenaire mettant en vedette un escadron de chasseurs furtifs J-20 chinois.

Le pays est empêtré dans une rivalité croissante avec les États-Unis pour le statut de puissance mondiale et a connu de récents affrontements avec l’Inde le long de leur frontière contestée.

Et les ambitions de la Chine ne montrent aucun signe de ralentissement.

Ashok Swain, professeur de recherche sur la paix et les conflits à l’Université suédoise d’Uppsala, estime que la Chine « prendra le dessus, à la fois économiquement et militairement, sur des termes bilatéraux » au cours de la prochaine décennie.

Les citoyens chinois célèbrent le 100e anniversaire du Parti communiste Crédit : Reuters

Les drapeaux rouges distinctifs du marteau et de la faucille sont agités pour le Parti communiste Crédit : Getty

Le Parti communiste a le contrôle total de la Chine Crédit : Reuters

« Les États-Unis dépensent pour leur armée au moins trois fois plus que la Chine, mais la Chine dépense de plus en plus chaque année pour moderniser son armée et développer de nouvelles armes », a déclaré l’homme de 56 ans au Sun.

« La Chine, sous Xi Jinping, est devenue très différente de ce qu’elle était censée être il y a dix ans lorsque le Parti communiste chinois célébrait son 90e anniversaire.

« Il n’y a plus d’espoir de transition régulière du pouvoir ou d’ouverture du système politique.

« Xi a maintenant le contrôle total du pays, du parti et de l’armée. »

Robert Sutter, de l’Elliot School of International Affairs de l’Université George Washington, a averti que Xi « préparait la Chine pour une lutte prolongée avec les États-Unis ».

« Dans les affaires étrangères, cela implique une croissance de la richesse et de la puissance, la Chine n’étant pas encombrée alors qu’elle poursuit ses objectifs politiques très égocentriques au détriment des autres et de l’ordre mondial dominant », a déclaré Sutter.

De nouvelles données ont révélé comment le classement du Parti communiste avait augmenté de 2,43 millions en 2020 – le plus grand gain annuel depuis que Xi est devenu président en 2013 – pour atteindre 95,15 millions de membres maintenant.

Des soldats chinois sont assis au garde-à-vous pendant les célébrations de la place Tiananmen Crédit : Alamy

Xi a éliminé les limites de son mandat et il devrait entamer un troisième mandat de cinq ans en tant que chef du parti l’année prochaine.

Mais sa dangereuse concentration de pouvoir et sa réduction au silence des forces d’opposition pourraient entraîner des problèmes, a averti le professeur Shaun Breslin de l’Université de Warwick.

« L’un des dangers potentiels de devenir trop doué pour faire taire l’opposition et les voix critiques est que vous pouvez perdre de vue l’ampleur de l’opposition et des critiques », a déclaré le professeur de politique et d’études internationales au Sun Online.

« Ce que je pense est clair, c’est que plus il règne longtemps et plus il concentre le pouvoir sur lui-même, plus il sera difficile d’avoir une succession ordonnée et stable au prochain leader – chaque fois que cela se produira. »

Le professeur Brown a déclaré que la position de Xi semblait être sûre pour le moment – ​​mais prévient qu’il pourrait faire face à des « défis énormes » à l’avenir.

La Chine a la plus grande population du monde – avec 1,4 milliard Crédit : Reuters

« Sur la base des preuves de la dernière décennie depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il semble sûr et dominant », a-t-il déclaré.

« Il ne semble pas qu’il parte bientôt. Mais il a plus de soixante-dix ans cette année et ne peut pas continuer éternellement. »

Il a ajouté : « Les jeunes dirigeants du parti sont différents – leurs perspectives sont marquées par un fort sentiment de confiance, mais aussi une conscience que le parti doit fournir des biens matériels au peuple chinois et avoir des réponses aux vastes problèmes environnementaux et d’inégalité du pays.

« Ce sont les thèmes clés qui décideront si Xi et le Parti sont en sécurité. S’ils manquent de réponses à ces problèmes, comme tout le monde, ils seront confrontés à des défis énormes.

« Les jeunes chinois ont d’énormes fardeaux. La population vieillit rapidement. Cette génération devra être celle qui devra faire face à ce problème.

Des jets militaires survolent le quartier central des affaires de Pékin pour marquer le centenaire Crédit : Getty

Ailleurs, la Chine s’est solidement implantée en Afrique, injectant des milliards de livres dans des projets d’infrastructure et renforçant son influence dans le cadre de son énorme initiative Belt and Road.

« Dans la plupart des régions subsahariennes, la Chine a déjà déplacé les États-Unis et est devenue le principal influenceur », a déclaré le professeur Swain.

Il a ajouté : « La Chine est en train de devenir une puissance majeure au Moyen-Orient. Le retrait des troupes américaines d’Afghanistan permet à la Chine d’influencer la politique afghane dans les années à venir.

« Même en Israël, l’influence de la Chine s’est rapidement étendue.

« Dans les années à venir, les points chauds potentiels seront l’Iran et l’Éthiopie. La Chine est déjà ouvertement engagée dans le recrutement de ces deux pays comme alliés tandis que les États-Unis font tout pour conserver leurs influences.

Mais le professeur Breslin a souligné les préoccupations croissantes concernant la «dépendance de la dette» et la possibilité que les pays en développement se retrouvent piégés dans une relation difficile avec la Chine.

Les experts disent que la position de Xi au pouvoir semble être assurée pour le moment Crédit : Alamy

Et la relation de la Chine avec la Russie pourrait être problématique, a déclaré le professeur Breslin.

« Son partenariat avec la Russie souffre de plusieurs contradictions, et leur compétition pour l’influence en Asie centrale peut bientôt être assez problématique pour leurs relations », a-t-il déclaré.

Les célébrations du centenaire de jeudi ont commencé par un survol d’avions de chasse et d’hélicoptères observés par les dirigeants du pays, assis sur les remparts sud de la Cité interdite.

Un chœur de 3 000 personnes a chanté sept chansons socialistes lors de l’événement.

Le récit officiel du parti passe sous silence les erreurs passées ou les controverses actuelles, mettant l’accent sur le développement, la stabilité et l’efficacité – y compris en se vantant de son apparente contrôle de Covid à la maison, malgré les doutes de l’Occident.

Plus récemment, la Chine a fait l’objet de critiques et de sanctions pour avoir détenu plus d’un million d’Ouïghours et d’autres minorités musulmanes à des fins de rééducation politique dans la région nord-ouest du Xinjiang.

Il a également été critiqué pour avoir emprisonné ou réduit au silence ceux qu’il considère comme des opposants potentiels du Tibet à Hong Kong.

Malgré l’inévitable ascension de la Chine, le professeur Brown a déclaré que la nation « ne veut pas être aux prises avec les mêmes types de charges sécuritaires et politiques » que les États-Unis.

« C’est une superpuissance très réticente si vous ne parlez que de géopolitique », a-t-il déclaré.