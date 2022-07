La Chine sera la plus touchée en cas de stagflation, selon S&P Global

Selon le résultats d’un stress test de 20 000 entreprises réalisée par l’agence de notation S&P Global Ratings.

La stagflation se caractérise par une hausse des prix et un ralentissement de la croissance économique ou un chômage élevé.

La société a déclaré que plus de 90% de son échantillon était composé d’entreprises non notées dont la dette s’élevait à 37 000 milliards de dollars, soit 41% de la dette mondiale totale des entreprises. Les entreprises ont été classées en quatre niveaux de risque : faible, modérément faible, modérément élevé et élevé.

S’adressant à “Squawk Box Asia” de CNBC, Terry Chan, chercheur principal chez S&P Global Ratings, a déclaré que les raisons de la vulnérabilité de la Chine sont historiques, un héritage des années de forte croissance qui ont conduit les entreprises chinoises à s’endetter fortement ou à s’endetter.

“Maintenant que la croissance de la Chine ralentit, ils subissent un double coup, à la fois du ralentissement de la croissance et des pressions sur les prix provenant de l’étranger parce que certains des composants sont importés … Et c’est pourquoi, dans le cadre du test de résistance, ils semblent avoir les pires performances », a déclaré Chan.

Il a ajouté que le gouvernement a tenté de trouver un « acte d’équilibrage ».

“Ils essaient de rééquilibrer l’économie [so they can] renforcer certaines des sociétés d’État et peut-être réduire la taille du secteur privé », a-t-il déclaré.