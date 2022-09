La Chine s’engage à Taiwan

Pékin dit qu’il s’efforcera de trouver une solution pacifique à la crise, tandis que les États-Unis affirment que la Chine se prépare à la guerre

Pékin fera tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à la réunification pacifique de la Chine et de Taïwan, a déclaré le responsable chinois Ma Xioaguang, ajoutant cependant qu’au milieu des tensions militaires croissantes dans le détroit de Taïwan, la Chine serait “inébranlable” en se défendant.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, Ma, porte-parole du Bureau chinois des affaires de Taiwan, a déclaré que “la patrie doit être réunifiée et sera inévitablement réunifiée”, Reuters a rapporté.

Son insistance sur le fait que Pékin préférerait une réunification pacifique, mais n’exclurait pas l’utilisation de son armée, est conforme à une position officielle du gouvernement exposée dans un livre blanc publié le mois dernier.

Dans le document, le gouvernement chinois affirmait son engagement envers des moyens non militaires, mais réservait “la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires” remettre Taïwan sous contrôle chinois.

Taiwan s’est gouverné depuis que les forces nationalistes dirigées par Chiang Kai-shek ont ​​fui vers l’île en 1949, après avoir perdu la guerre civile face aux communistes. L’actuel président de Taïwan, Tsai Ing-wen, est considéré à Pékin comme un séparatiste. En plus de défier les avertissements de Pékin et d’accueillir de hauts responsables américains sur l’île, Taipei a intensifié ses achats d’armes américaines sous sa direction et ses diplomates ont poussé les nations occidentales à abandonner leur reconnaissance de la souveraineté de la Chine sur Taiwan.

La Chine a proposé une “un pays, deux systèmes” modèle pour Taïwan. En vertu de cela, Taïwan pourrait avoir un « système social différent du continent », à condition que la Chine « Intérêts nationaux de souveraineté, de sécurité et de développement » n’étaient pas menacés, a expliqué Ma mercredi.

Taipei a rejeté la proposition, son ministère des Affaires étrangères déclarant le mois dernier que seul le peuple taïwanais pouvait décider de l’avenir de l’île.

Une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, en août, a suscité une condamnation cinglante de la part de Pékin, qui a lancé des exercices militaires à grande échelle en réponse. Les navires de guerre américains ont répondu en naviguant dans le détroit de Taiwan, tandis que Taipei organisait ses propres exercices militaires. Un destroyer de la marine américaine et une frégate canadienne ont traversé le détroit mardi, des navires chinois surveillant leur passage.