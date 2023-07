Le plus grand planificateur d’État économique de la Chine s’est engagé mardi pour « rétablir et développer » la consommation dans le cadre d’un plan de grande envergure visant à soutenir la croissance qui comprend l’augmentation des revenus des ménages, l’amélioration de l’environnement des affaires pour les entreprises privées et la stabilisation de l’emploi des jeunes.

La reprise économique continue de la Chine est toujours confrontée à une demande insuffisante, à un faible élan et à une faible confiance, a déclaré mardi Jin Xiandong, un responsable de la Commission nationale du développement et de la réforme, lors de la conférence de presse mensuelle de l’agence à Pékin, selon une traduction de CNBC.

« Le pouvoir d’achat et les attentes des consommateurs sont relativement faibles, tandis que les infrastructures et l’environnement de consommation doivent être améliorés », a ajouté Jin.

Lundi, une série de données économiques plus faibles que prévu ont fourni plus de base aux observateurs du marché pour renouveler les appels à un soutien politique pour soutenir la croissance. Les dirigeants chinois ont signalé ces dernières semaines qu’ils seraient probablement judicieux et ciblé dans leur soutien politique.

Le PIB de la Chine pour le deuxième trimestre a augmenté de 6,3 % par rapport à il y a un an, manquant les attentes du marché de 7,3 %. Il a marqué une croissance de 0,8 % par rapport au premier trimestre et a été plus lent que le rythme de 2,2 % d’un trimestre à l’autre enregistré au cours de la période de janvier à mars.

Même avec une base faible par rapport à l’année dernière, compte tenu du verrouillage de Covid à Shanghai, la croissance des ventes au détail a ralenti à 3,1 % en juin par rapport à l’année précédente, contre 12,7 % en mai.

« Nous formulerons et introduirons rapidement des politiques pour rétablir et développer la consommation, et publierons des politiques pour stabiliser la consommation à grande échelle, promouvoir la consommation de produits automobiles et électroniques, développer la consommation rurale et optimiser l’environnement de consommation », a ajouté Jin.

« Des mesures politiques efficaces seront mises en œuvre dès que possible. »

En quelques heures, le ministère du Commerce a suivi avec l’annonce d’un plan en 11 points stimuler la consommation intérieure de biens et services de consommation des ménages.

Cela comprenait une directive aux gouvernements locaux pour accélérer la rénovation des maisons anciennes, un engagement à encourager l’amélioration des plateformes commerciales en ligne et à développer le concept de « villes à 15 minutes ».

