La Chine s’engage à réprimer les “rumeurs” utilisées pour “créer des problèmes” alors que le COVID augmente

Vendredi, la Chine s’est engagée à réprimer les dissidents qui propagent des “rumeurs” pour “créer des troubles” alors que le COVID continue de sévir dans le pays après les annulations de son mandat.

“[We] doit sauvegarder la sécurité nationale et la stabilité sociale, et s’attaquer résolument, conformément à la loi, aux comportements qui utilisent la pandémie pour s’infiltrer, saboter, répandre des rumeurs pour déclencher des troubles et perturber l’ordre social », ont déclaré des responsables de la sécurité lors d’une réunion organisée par la Centrale des affaires politiques et juridiques. Commission, a rapporté le South China Morning Post.

La variante BF7 omicron causant des ravages en Chine a non seulement submergé les hôpitaux, les crématoriums et les salons funéraires, mais certains pays comme les États-Unis, l’Italie, le Japon et l’Inde ont également instauré des exigences de test COVID pour les arrivées de Chine.

L’UE REJETTE LA POUSSE « INJUSTIFIÉE » DE L’ITALIE POUR TESTER LES ARRIVÉES CHINOIS POUR LE COVID

Certains rapports ont suggéré que la flambée des cas de COVID en Chine pourrait être due à une faible immunité après des années à endurer certaines des politiques de coronavirus les plus strictes au monde, qui comprenaient la mise en quarantaine de masse, les verrouillages communautaires et les interdictions de voyager.

Bien que les responsables aient averti qu’il est difficile de comprendre pleinement l’impact du virus sur la Chine, car on pense que Pékin a sous-déclaré les cas et les taux de mortalité depuis l’assaut de la pandémie il y a trois ans.

Mais un responsable du Politburo chinois – le comité d’élaboration des politiques du Parti communiste chinois (PCC) – Chen Wenqing a défendu la façon dont la Chine a géré la pandémie et son renversement de mandat au début du mois.

COVID À BEIJING «PICS» ALORS QUE LES HÔPITAUX ET LES MAISONS FUNÉRAIRES SE REMPLISSENT

Chen aurait jugé les politiques COVID de Pékin comme “scientifiques, efficaces” et “totalement correctes”.

Des manifestations de masse ont éclaté en novembre contre les politiques chinoises en matière de coronavirus dans ce que le président chinois Xi Jinping aurait minimisé en les décrivant comme étant dirigées par « principalement des étudiants frustrés ».

Un autre haut responsable du PCC, l’ambassadeur à Paris Lu Shaye, a affirmé que des « forces étrangères » étaient derrière les manifestations.

Maintenant que les politiques COVID de la Chine ont commencé à être inversées, le PCC cherche à réprimer toute tentative de causer de nouvelles perturbations, notamment en surveillant le contenu en ligne – une pratique qui est déjà courante pour le gouvernement chinois.

Selon le South China Morning Post, la police de Suzhou – une ville à l’ouest de Shanghai – a arrêté cette semaine un homme qui prétendait avoir contracté deux variantes différentes sur une période de cinq jours.