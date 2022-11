La Chine s’engage à réprimer les “forces hostiles” alors que le public teste Xi

BEIJING (AP) – Le Parti communiste au pouvoir en Chine s’est engagé à “réprimer résolument les activités d’infiltration et de sabotage par des forces hostiles”, à la suite des plus grandes manifestations de rue depuis des décennies organisées par des citoyens fatigués des restrictions antivirus strictes.

La déclaration de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques publiée mardi soir intervient au milieu d’une démonstration de force massive des services de sécurité pour dissuader une répétition des manifestations qui ont éclaté ce week-end à Pékin, Shanghai, Guangzhou et plusieurs autres villes.

Bien qu’elle n’ait pas abordé directement les manifestations, la déclaration rappelle la détermination du parti à faire respecter son régime.

Des centaines de SUV, de camionnettes et de véhicules blindés équipés de feux clignotants étaient garés mercredi dans les rues de la ville tandis que la police et les forces paramilitaires procédaient à des contrôles d’identité aléatoires et fouillaient les téléphones portables des personnes à la recherche de photos, d’applications interdites ou d’autres preuves potentielles de leur participation aux manifestations.

Le nombre de personnes arrêtées lors des manifestations et des actions policières qui ont suivi n’est pas connu.

La déclaration de la commission, publiée après une session élargie lundi présidée par son chef Chen Wenqing, membre du Politburo de 24 membres du parti, a déclaré que la réunion visait à examiner les résultats du 20e congrès du parti d’octobre.

Lors de cet événement, Xi s’est accordé un troisième mandat de cinq ans en tant que secrétaire général, faisant potentiellement de lui le dirigeant de la Chine à vie, tout en empilant des corps clés avec des loyalistes et en éliminant les voix opposées.

« La réunion a souligné que les organes politiques et juridiques doivent prendre des mesures efficaces pour… sauvegarder résolument la sécurité nationale et la stabilité sociale », indique le communiqué.

“Nous devons réprimer résolument les activités d’infiltration et de sabotage par des forces hostiles conformément à la loi, réprimer résolument les actes illégaux et criminels qui perturbent l’ordre social et maintenir efficacement la stabilité sociale globale”, a-t-il déclaré.

Pourtant, moins d’un mois après avoir apparemment assuré son avenir politique et sa domination inégalée, Xi, qui a signalé qu’il privilégiait avant tout la stabilité du régime, est confronté à son plus grand défi public à ce jour.

Lui et le parti n’ont pas encore abordé directement les troubles, qui se sont propagés aux campus universitaires et à la ville semi-autonome du sud de Hong Kong, et ont déclenché des manifestations de sympathie à l’étranger.

La plupart des manifestants ont concentré leur colère sur la politique «zéro-COVID» qui a placé des millions de personnes sous verrouillage et en quarantaine, limitant leur accès à la nourriture et aux médicaments tout en ravageant l’économie et en restreignant sévèrement les voyages. Beaucoup se sont moqués du raisonnement en constante évolution du gouvernement, ainsi que des affirmations selon lesquelles « des forces étrangères extérieures hostiles » attisaient la vague de colère.

Pourtant, des voix plus audacieuses ont appelé à plus de liberté et de démocratie et à Xi, le dirigeant le plus puissant de Chine depuis des décennies, ainsi que le parti qu’il dirige, à démissionner – discours considéré comme subversif et passible de longues peines de prison. Certains ont brandi des morceaux de papier blanc vierges pour démontrer leur manque de droits à la liberté d’expression.

Les manifestations du week-end ont été déclenchées par la colère suscitée par la mort d’au moins 10 personnes dans un incendie le 24 novembre dans l’extrême ouest de la Chine, qui a suscité des questions en ligne sur la question de savoir si les pompiers ou les victimes tentant de s’échapper étaient bloqués par des contrôles antivirus.

Les autorités ont assoupli certains contrôles et annoncé une nouvelle poussée pour vacciner les groupes vulnérables après les manifestations, mais ont maintenu qu’elles s’en tiendraient à la stratégie “zéro-COVID”.

Le parti avait déjà promis le mois dernier de réduire les perturbations, mais un pic d’infections a rapidement incité les cadres du parti sous une pression intense à resserrer les contrôles afin de prévenir les épidémies. La Commission nationale de la santé a signalé mercredi 37 612 cas détectés au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre de morts est resté inchangé à 5 233.

L’Université Tsinghua de Pékin, où les étudiants ont manifesté ce week-end, et d’autres écoles de la capitale et de la province méridionale du Guangdong ont renvoyé des étudiants chez eux dans une tentative apparente de désamorcer les tensions. Les dirigeants chinois se méfient des universités, qui ont été des foyers d’activisme, notamment lors des manifestations de Tiananmen.

La police semblait essayer de garder leur répression hors de vue, peut-être pour éviter d’encourager les autres en attirant l’attention sur l’ampleur des manifestations. Des vidéos et des publications sur les réseaux sociaux chinois concernant les manifestations ont été supprimées par le vaste appareil de censure en ligne du parti.

“Zero-COVID” a contribué à maintenir le nombre de cas inférieur à celui des États-Unis et d’autres grands pays, mais les experts mondiaux de la santé, y compris le chef de l’Organisation mondiale de la santé, disent de plus en plus que c’est insoutenable. La Chine a rejeté ces remarques comme irresponsables.

Pékin doit rendre son approche “très ciblée” pour réduire les perturbations économiques, a déclaré mardi le chef du Fonds monétaire international à l’Associated Press dans une interview.

“Nous voyons l’importance de s’éloigner des blocages massifs”, a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, à Berlin. “Pour que le ciblage permette de contenir la propagation du COVID sans coûts économiques importants.”

Cependant, les économistes et les experts de la santé préviennent que Pékin ne peut pas assouplir les contrôles qui empêchent la plupart des voyageurs de sortir de Chine jusqu’à ce que des dizaines de millions de personnes âgées soient vaccinées. Ils disent que cela signifie que “zéro-COVID” pourrait ne pas se terminer avant une autre année.

Mercredi, l’ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, a déclaré que les restrictions empêchaient, entre autres, les diplomates américains de rencontrer les prisonniers américains détenus en Chine, comme le prévoit un traité international. En raison du manque de lignes aériennes commerciales dans le pays, l’ambassade doit utiliser des vols charters mensuels pour faire entrer et sortir son personnel.

“COVID domine vraiment tous les aspects de la vie” en Chine, a-t-il déclaré lors d’une discussion en ligne avec le Chicago Council on Global Affairs.

Concernant les manifestations, Burns a déclaré que l’ambassade observait leurs progrès et la réponse du gouvernement, mais a déclaré : “Nous pensons que le peuple chinois a le droit de manifester pacifiquement”.

« Ils ont le droit de faire connaître leur point de vue. Ils ont le droit d’être entendus. C’est un droit fondamental partout dans le monde. Ça devrait être. Et ce droit ne devrait pas être entravé, et il ne devrait pas être entravé », a-t-il déclaré.

Burns a également fait référence à des cas où la police chinoise a harcelé et détenu des journalistes étrangers couvrant les manifestations.

“Nous soutenons la liberté de la presse ainsi que la liberté d’expression”, a-t-il déclaré.

The Associated Press