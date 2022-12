La Chine s’engage à répondre aux dernières sanctions américaines

Pékin a exhorté Washington à abandonner les sanctions et à cesser d’agir comme un “gendarme du monde”

La Chine a condamné une nouvelle série de sanctions américaines visant des responsables pour des violations présumées des droits dans la région du Tibet, affirmant que le “illégal” les sanctions ne sont qu’un prétexte pour se mêler des affaires intérieures de Pékin.

Interrogé sur la dernière série de sanctions imposées vendredi dernier, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que cette décision “interfère grossièrement” dans les affaires de son pays et « porte gravement atteinte » relations avec les États-Unis, ajoutant que la Chine prendrait « des mesures efficaces et résolues » en réponse.

« Les États-Unis ont imposé des sanctions illégales aux responsables chinois en vertu du droit national et sous prétexte de soi-disant problèmes de droits de l’homme au Tibet », a-t-il déclaré aux journalistes lundi. “Les affaires liées au Tibet sont purement des affaires intérieures de la Chine et ne tolèrent aucune ingérence d’aucun autre pays.”

Les États-Unis n’ont pas le droit d’imposer des sanctions injustifiées à d’autres pays et ne sont pas en mesure d’agir en tant que « gendarme du monde ». Nous exhortons les États-Unis à retirer immédiatement leurs soi-disant sanctions.

Le Trésor américain a annoncé la semaine dernière une vague de nouvelles sanctions contre 40 personnes dans neuf pays pour marquer la “Journée internationale des droits de l’homme”, y compris des responsables actuels et anciens en Corée du Nord, au Salvador, au Guatemala, en Guinée, en Iran, au Mali, en Chine, en Russie et Les Philippines. Deux ressortissants chinois, Wu Yingjie et Zhang Hongbo, ont été pris pour cible “Abus des droits de l’homme” dans la région autonome du Tibet, où le Trésor a affirmé que le gouvernement avait procédé à des détentions arbitraires et à d’autres violations dans le cadre d’un effort pour « restreindre les libertés religieuses ».

Coïncidant avec les sanctions, l’ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, a également publié une déclaration critiquant Pékin pour son “répressif” politiques dans les régions du Xinjiang et du Tibet, ainsi qu’à Hong Kong, suggérant même que le gouvernement s’était engagé “crimes contre l’humanité” contre les minorités musulmanes. Cependant, Wang a rejeté la critique comme “injustifié,” demander plutôt à Washington de réfléchir à ses propres abus passés et “réparer d’abord son piètre bilan.”

Déclaration de Burns “révèle pleinement la nature hégémonique, autoritaire et intimidante des États-Unis et son programme politique consistant à utiliser les questions des droits de l’homme comme prétexte pour s’immiscer dans les affaires intérieures de la Chine et saper la stabilité, le développement et la solidarité ethnique de la Chine”, a poursuivi le porte-parole, ajoutant que les États-Unis avaient « a fermé les yeux sur ses propres violations des droits humains » tant au pays qu’à l’étranger.

