La Chine est prête à « écraser résolument toute forme d’indépendance de Taiwan », a déclaré mardi son armée, alors que les États-Unis se préparent à accélérer la vente d’armes défensives et d’autres formes d’assistance militaire à la démocratie insulaire autonome.

Une augmentation récente des échanges entre les militaires américains et taïwanais est une « décision extrêmement mauvaise et dangereuse », a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Tan Kefei, dans un communiqué et une vidéo publiés en ligne.

L’Armée populaire de libération de Chine « continue de renforcer l’entraînement et les préparatifs militaires et écrasera résolument toute forme de sécession indépendantiste taïwanaise ainsi que les tentatives d’ingérence extérieure, et défendra résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale », a déclaré Tan, faisant référence à l’allié le plus proche de Taïwan. , les États Unis.

La Chine revendique l’île de 23 millions d’habitants comme son propre territoire, à placer sous son contrôle par la force si nécessaire.

Avec la plus grande marine du monde, des avions de chasse de dernière génération et un énorme arsenal de missiles balistiques, la Chine a renforcé ses menaces en envoyant des avions et des navires de guerre dans les eaux et l’espace aérien autour de Taïwan. Avec plus de 2 millions de membres, l’APL se classe également comme la plus grande armée permanente au monde, bien que le transport même d’une partie de la force en cas d’invasion soit considéré comme un énorme défi logistique.

Parallèlement aux incursions aériennes et maritimes quotidiennes autour de Taïwan, Pékin a organisé des exercices militaires dans et autour du détroit de Taïwan divisant les côtés, considérés en partie comme une répétition d’un blocus ou d’une invasion qui aurait des conséquences massives pour la sécurité et les économies du monde entier.

De telles actions visent à harceler l’armée taiwanaise et à intimider les politiciens et les électeurs qui choisiront un nouveau président et une nouvelle législature l’année prochaine.

Les mesures semblent avoir eu un effet limité, la plupart des Taïwanais étant fermement favorables au maintien de leur statut indépendant de facto. Des politiciens et d’autres personnalités publiques d’Europe et des États-Unis se sont également rendus fréquemment à Taipei pour montrer leur soutien, malgré l’absence de relations diplomatiques officielles de leur pays par respect pour Pékin.

Les commentaires de Tan ont été suscités par une question d’un journaliste non identifié sur des informations selon lesquelles le président américain Joe Biden se prépare à approuver la vente de 500 millions de dollars d’armes à Taïwan, ainsi qu’à envoyer plus de 100 militaires pour évaluer les méthodes de formation et proposer des suggestions d’amélioration. les défenses de l’île.

Taïwan bénéficie d’un solide soutien des partis démocrate et républicain américains, qui ont appelé l’administration Biden à donner suite à près de 19 milliards de dollars d’articles militaires approuvés pour la vente mais pas encore livrés à Taïwan.

Les responsables de l’administration ont imputé les retards de livraison aux goulots d’étranglement de la production liés aux problèmes de la pandémie de COVID-19 à la capacité limitée et à l’augmentation de la demande d’armes pour aider l’Ukraine. La décision de Biden permettrait l’exportation d’articles à partir des stocks militaires américains existants, accélérant la livraison d’au moins une partie du matériel dont Taïwan a besoin pour dissuader ou repousser toute attaque chinoise.

Parmi les articles en rupture de stock figurent des missiles anti-navires Harpoon, des avions de chasse F-16, des missiles Javelin et Stinger tirés à l’épaule et le système de fusée d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, un lance-roquettes et missiles multiples monté sur un camion qui est devenu un arme cruciale pour les troupes ukrainiennes combattant les forces d’invasion russes.

Les commentaires de Tan étaient conformes au ton standard de Pékin sur ce qu’il appelle le « cœur des intérêts fondamentaux de la Chine ». Les deux parties se sont séparées à la fin d’une guerre civile en 1949 et Pékin considère la mise sous son contrôle de Taiwan comme la clé de l’affirmation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

Les tentatives de « rechercher l’indépendance en s’appuyant sur les États-Unis » et de « rechercher l’indépendance par la puissance militaire » sont une « impasse », a déclaré Tan.





Alors que les relations sino-américaines sont à un niveau historiquement bas et que les Taïwanais ne sont pas réceptifs aux demandes de concessions politiques de Pékin sur l’unification, les inquiétudes grandissent quant à la probabilité d’un conflit ouvert impliquant les trois parties et éventuellement des alliés américains tels que le Japon.

Le soutien diplomatique et économique de la Chine à la Russie après son invasion de l’Ukraine a également accru les tensions avec Washington. Pékin étudierait de près les échecs militaires de Moscou dans le conflit, tandis que la volonté occidentale de soutenir Kiev est considérée par certains comme un test de sa détermination à se ranger du côté de Taïwan en cas de conflit avec la Chine.