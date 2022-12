La Chine s’engage à assouplir lentement les règles “zéro covid” après les manifestations de masse

Commentez cette histoire Commentaire

Le tsar chinois du coronavirus a déclaré que le pays ferait des «petits pas» pour se sortir d’une poursuite de trois ans du «zéro covid», après que les autorités ont intensifié leurs efforts de censure à la suite de rares manifestations de masse et avant les funérailles nationales d’un ancien dirigeant. “Nous devons donner la priorité à la stabilité tout en poursuivant le progrès : faites des petits pas, mais n’arrêtez pas d’avancer, pour optimiser la politique covid”, a déclaré jeudi le vice-Premier ministre Sun Chunlan, qui dirige les efforts de réponse aux coronavirus en Chine, lors d’une table ronde avec des agents de santé.

Sun, largement considéré comme le visage des mesures de verrouillage de la Chine, avait déclaré mercredi que le pays était confronté à une « nouvelle réalité » car le virus représente désormais une menace moindre. Elle a fait le geste rare de convoquer des tables rondes plusieurs jours consécutifs au milieu d’une confusion généralisée sur les messages de Pékin, qui avaient récemment poussé les gouvernements locaux à assouplir les mesures avant d’imposer à nouveau des fermetures alors que les infections continuaient de grimper.

Ses remarques étaient jusqu’à présent le signe le plus sûr que Pékin s’apprête à mettre fin à un effort d’éradication du virus qui a sauvé de nombreuses vies, mais au prix élevé de fermetures soudaines, de tests de masse, de frontières scellées et d’une économie morose.

Les responsables chinois de la santé ont également déclaré cette semaine qu’ils accorderaient la priorité à l’administration de doses de rappel aux personnes âgées, ce qui, selon les experts mondiaux, est la clé de toute réouverture. Caixin, une publication financière indépendante, a rapporté jeudi que la Chine vise à garantir que 90% des résidents de plus de 80 ans soient à jour de leurs vaccinations d’ici fin janvier.

Pékin n’a pas proposé de calendrier pour sortir du zéro covid, mais certains experts de la santé affirment que les mesures les plus strictes pourraient être levées d’ici le milieu de l’année prochaine.

“La Chine devrait être prête à réviser la politique actuelle de zéro covid au premier semestre 2023, au plus tard cet été”, a déclaré Zhao Dahai, directeur exécutif d’un centre de politique de santé géré conjointement par l’Université Jiao Tong de Shanghai et Yale. Il a noté qu’une nouvelle variante du coronavirus plus grave que l’omicron pourrait mettre un terme à toute réouverture.

Après que les protestations contre le zéro covid se soient propagées à plus d’une douzaine de métropoles, certaines des plus grandes villes de Chine ont commencé cette semaine à lever les blocages, à annuler les tests de masse et à permettre à certains contacts proches de se mettre en quarantaine chez eux. Mais des mesures qui ont longtemps été supprimées ailleurs dans le monde, telles que les exigences de test pour accéder aux espaces de divertissement publics, sont restées dans le centre économique du sud de Guangzhou.

Urumqi, la capitale de la région du nord-ouest du Xinjiang en Chine, a annoncé vendredi une réouverture progressive des restaurants, des centres commerciaux et des stations de ski dans les prochains jours. Davantage de résidents ont été autorisés à se déplacer dans la ville, bien que 373 complexes résidentiels soient restés fermés. Un incendie meurtrier dans la ville, qui, selon de nombreux Chinois, a été aggravé par les mesures de distanciation sociale, a été le déclencheur de la récente vague de manifestations.

La Chine a signalé vendredi près de 35 000 nouvelles infections – un nombre élevé selon ses normes – alors même que de plus en plus de villes ont suspendu les exigences de tests de masse.

Certains dirigeants locaux des régions chinoises de la ceinture de rouille ont été plus réticents à assouplir les contrôles, en partie parce que le zéro covid était lié à la loyauté envers le président Xi Jinping, qui a tenté d’affirmer un contrôle quasi absolu alors qu’il entame un troisième mandat sans précédent en tant que chef de la Chine. chef.

Les autorités de Jinzhou, une ville côtière du nord-est de la Chine, ont publié jeudi un avis s’engageant à respecter la politique. “Si nous maintenons les mesures existantes pendant encore quelques jours, nous pouvons annoncer une victoire complète … ce serait tellement dommage de pouvoir éliminer le virus mais ne le faisons pas”, indique l’avis.

Après la réaction des habitants, Jinzhou a annoncé tôt vendredi qu’il lèverait plutôt le verrouillage d’une grande partie de la ville.

Les hauts responsables chinois n’ont pas directement reconnu les rassemblements, qui sont les plus grandes manifestations non autorisées par l’État depuis les manifestations de Tiananmen en 1989. Mais ils ont accusé sans fondement que des forces étrangères hostiles se mêlaient de l’ordre social. Un haut responsable de la santé a également déclaré mardi que le public n’avait aucun problème avec le zéro covid, mais qu’il était mécontent de la façon dont les gouvernements locaux avaient mis en œuvre la politique.

Les analystes disent que ces mouvements sont hors du manuel chinois pour gérer ce que Pékin appelle des «incidents de masse».

“Dans le récit officiel, les manifestations n’existaient même pas”, a déclaré Wang Zhi’an, un commentateur politique chinois indépendant basé à Tokyo, qui était auparavant un journaliste de premier plan dans les médias d’État. Il a noté que certains responsables locaux avaient qualifié les manifestants de séparatistes et de séditionnistes, dans le but de créer « une lutte nous contre eux contre des ennemis extérieurs ».

Les moteurs de recherche et autres sociétés Internet ont également été invités à bloquer l’accès aux réseaux privés virtuels (VPN), selon une note prétendument du régulateur Internet chinois qui a circulé en ligne. Le Washington Post n’a pas pu authentifier immédiatement le mémo, mais le Wall Street Journal a rapporté jeudi que les entreprises technologiques avaient reçu l’ordre d’élargir leurs équipes de censure et de réprimer les discussions sur les manifestations et l’incendie du Xinjiang.

L’administration du cyberespace de Chine n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire vendredi.

Les censeurs chinois avaient eu du mal à réprimer les vidéos de manifestations largement partagées au cours du week-end. De nombreux clips et photos ont également été publiés sur Twitter, qui est bloqué par le grand pare-feu chinois et n’est accessible dans le pays que via un VPN.

“Le ciblage des VPN doit être considéré dans ce contexte”, a déclaré Manya Koetse, analyste des tendances des médias sociaux chinois. “Si davantage de vidéos ou d’informations traversent le Grand Pare-feu de Chine, cela échappe évidemment au contrôle de la machine de censure en ligne chinoise.”

La prudence accrue intervient au milieu du deuil public national pour l’ancien président Jiang Zemin, décédé mercredi. Alors que Jiang n’était pas un réformateur libéral, il est décrit comme un dirigeant plus ouvert d’esprit et plus tolérant que Xi, et de nombreuses personnes en deuil se sont rassemblées devant son ancienne résidence près de Shanghai jeudi soir.

Les dirigeants chinois se méfient des périodes qui suivent immédiatement la mort de hauts responsables. Les manifestations de Tiananmen, par exemple, ont commencé après la mort de Hu Yaobang, un chef du Parti communiste à l’esprit libéral. Les funérailles nationales de Jiang sont prévues pour mardi prochain.

Les chances d’une autre grande série de manifestations sont bientôt faibles tant que le public est convaincu que le zéro covid touche à sa fin, a déclaré Wang, le commentateur.

« La plupart des manifestations locales visaient des mesures de confinement et de contrôle qui entravaient la vie quotidienne des gens. Lorsque ce problème est résolu, il n’y a pas assez de motivation pour une action de grand groupe », a-t-il dit, bien qu’il ait averti que maintenant « la conscience des droits des personnes est éveillée et qu’il n’est pas facile de défaire cela ».