La Chine s’en sort indemne après le sommet des dirigeants mondiaux à l’ONU : « L’épuisement s’est installé »

Le discours de la Chine aux Nations Unies a provoqué des frictions avec les critiques qui prétendent que les pays sont devenus silencieux face aux positions hypocrites de Pékin sur un certain nombre de questions, allant des droits de l’homme à la crise énergétique.

« Nous l’avons vu avec un certain nombre de sponsors des Jeux olympiques de Pékin qui prêchent la justice sociale aux États-Unis et ferment les yeux sur la torture massive, le viol et le travail forcé en Chine », a déclaré le représentant Mike Waltz, R-Fla., président de la House Armed. Sous-comité des services sur l’état de préparation, a déclaré à Fox News Digital.

« L’attrait du marché chinois est tout simplement trop tentant, malgré leur longue histoire de vol de propriété intellectuelle, de subventionnement des concurrents et de recours à la main-d’œuvre servile », a-t-il ajouté.

Le vice-président chinois Han Zheng a axé son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa semaine annuelle de haut niveau sur un certain nombre de questions liées à l’équité, à la justice et à la paix internationale, affirmant que « la diversité est une caractéristique déterminante de la civilisation humaine… les civilisations devraient prospérer ensemble ». en se respectant, progressons ensemble en s’appuyant sur les forces de chacun et recherchons des résultats gagnant-gagnant en recherchant un terrain d’entente.

Zheng a également déclaré que les nations devraient faire progresser les droits de l’homme par la coopération et s’opposer aux deux poids, deux mesures ; en particulier, l’utilisation des droits de l’homme et de la démocratie comme outil politique pour s’immiscer dans les affaires d’autres pays.

De nombreux pays présents à la semaine de haut niveau des Nations Unies ont trouvé facile de s’en prendre à la Russie et à la poursuite de l’invasion de l’Ukraine, mais rares sont ceux, voire aucun, qui ont reproché à la Chine l’hypocrisie d’avoir épousé la nécessité de faire progresser les droits de l’homme tout en s’engageant dans ce qu’est l’ONU. Le rapport a qualifié de « graves violations des droits de l’homme » à l’égard de sa population musulmane, le peuple ouïghour.

« Les gens ont renoncé à essayer de changer la Chine. L’épuisement s’est installé », a déclaré à Fox News Digital Gordon Chang, chercheur principal au Gatestone Institute et auteur de « The Coming Collapse of China ».

« Au moins dans le passé, les gens espéraient gagner de l’argent sur le marché chinois », a-t-il expliqué. « Ils pensaient – ​​à juste titre – que toute critique du bilan de la Chine en matière de droits signifierait que Pékin les empêcherait d’accéder à des opportunités commerciales. »

Il a suggéré que le monde n’a pas maintenu son intérêt pour la crise ouïghoure parce qu’« ils ne peuvent pas voir » les crimes commis par la Chine, ce qui rend difficile de demander des comptes à la Chine, même si les rapports des organismes mondiaux trouvent des preuves continues de violations des droits de l’homme.

Chang a fustigé la Chine pour le fait que « pratiquement toutes » ses politiques « sont hypocrites », soulignant « les déclarations de Pékin sur la paix mondiale ».

« Tout en affirmant que la Chine n’a jamais attaqué aucune autre société, la Chine alimente la guerre en Ukraine avec une aide meurtrière et autre à la Russie, soutient des insurrections qui ressemblent à des guerres en Afrique du Nord et menace en Asie de l’Est de briser ses voisins ainsi que leurs voisins. annexer Taiwan », a déclaré Chang.

Il a ajouté que « les militants pour le climat ne sont pas disposés à interpeller Pékin parce qu’ils pensent qu’en le faisant, les dirigeants chinois seront offensés et ne coopéreront pas à un accord climatique amélioré », mais il a ajouté que les militants « ont pris les choses à revers ».

Waltz a souligné la position de la Chine en matière d’énergie et son appel au reste du monde à adopter de nouvelles politiques énergétiques tout en continuant à ouvrir « plus de centrales au charbon que le reste du monde réuni ». BloombergNEF a publié un rapport début 2023 selon lequel la Chine avait dépensé plus de 500 milliards de dollars dans des projets à faibles émissions de carbone énergie production – représentant la moitié du total dépensé dans le monde en 2022 – mais le pays possède toujours une soif presque inextinguible de consommation d’énergie au charbon et au pétrole, selon les organismes de surveillance de l’énergie.

Le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur, un groupe de réflexion à but non lucratif basé à Helsinki, a publié un rapport cette année qui détaille comment l’autorisation, la construction et l’annonce de projets de centrales électriques au charbon en Chine « se sont accélérées de façon spectaculaire » en 2022 – le niveau le plus élevé depuis 2015 et dépassant le sommet précédent.

Le seul point sur lequel les nations continuent de trouver un terrain d’entente pour essayer de demander des comptes à la Chine est la question de Taiwan, mais même dans ce cas, ce soutien est freiné par le fait que les nations continuent d’affirmer la politique d’une seule Chine – une partie de ce que la Maison Blanche a proposé. a qualifié d' »ambiguïté stratégique » sa défense de l’île.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré en juin que l’administration Biden ne soutenait pas l’indépendance de Taiwan, mais restait déterminée à garantir que Taiwan ait la capacité de se défendre – principalement en raison du fait que « 50 % du trafic de conteneurs commerciaux passe par le détroit de Taiwan ». chaque jour » et que « 70 % des semi-conducteurs sont fabriqués à Taiwan ».

Waltz a qualifié l’administration Biden de « l’administration la plus douce à l’égard de la Chine depuis la fin de la guerre froide », alléguant que la Maison Blanche a « poursuivi le dialogue avec la Chine par-dessus tout, même au détriment de l’action sur des questions », telles que le retard dans le domaine des armes à Taiwan. livraison, les ventes illégales de pétrole iranien et les Ouïghours.

« Il existe un discours selon lequel s’engager avec la Chine et s’abstenir de conséquences modérera d’une manière ou d’une autre sa politique ou son désir de dominer l’Asie », a déclaré Waltz. « Sous le président Xi, c’est le contraire qui s’est produit. »

« La Chine doit faire face aux conséquences de son comportement – ​​c’est la seule façon pour elle d’apprendre », a-t-il ajouté.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.

