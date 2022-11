La Chine s’en prend aux négociations commerciales post-Brexit entre le Royaume-Uni et Taïwan

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La Chine a fustigé le Royaume-Uni pour avoir envoyé un ministre à Taïwan pour des négociations commerciales, insistant sur le fait que tout “contact officiel” avec le territoire autonome doit cesser.

Le ministre du Commerce, Greg Hands, entame lundi une visite de deux jours avec des discussions visant à “dynamiser” le commerce après le Brexit et à promouvoir l’expertise britannique dans l’hydrogène et l’éolien offshore.

Avant sa visite, M. Hands a déclaré: “La stimulation des échanges avec ce partenaire vital fait partie de l’inclinaison post-Brexit du Royaume-Uni vers l’Indo-Pacifique et une collaboration plus étroite nous aidera à pérenniser notre économie dans les décennies à venir.”

Mais la Chine – qui revendique Taiwan comme son propre territoire et a menacé d’annexer l’île par la force – a exhorté la Grande-Bretagne à reculer.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lundi lors d’un briefing quotidien que le Royaume-Uni devrait respecter le soi-disant “principe d’une seule Chine” et arrêter “toute forme de contacts officiels avec Taiwan”.

Pékin a cherché à isoler diplomatiquement Taïwan, imposant des interdictions de visa et d’autres formes de représailles contre les responsables étrangers et les gouvernements qui ont tendu la main dans le passé.

L’île est exclue de l’ONU sur l’insistance de Pékin, avec seulement 14 alliés diplomatiques officiels. Cependant, il a attiré un soutien croissant de la part de grands pays, dont le Japon, l’Australie, les États-Unis et le Canada, et de toute l’Europe.

Une récente visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a suscité l’indignation de Pékin – avec des missiles tirés au-dessus de Taïwan dans le Pacifique occidental et des avions et des navires positionnés dans un blocus virtuel de l’île.

M. Zhao a déclaré que le Royaume-Uni devrait “respecter sincèrement la souveraineté de la Chine, défendre le principe d’une seule Chine, mettre fin à toute forme de contacts officiels avec Taïwan et cesser d’envoyer de mauvais signaux aux forces séparatistes indépendantistes de Taïwan”.

La Chine considère toute interaction officielle entre Taïwan et les ministres des Affaires étrangères comme une démonstration de soutien à la séparation de l’île de Pékin.

M. Hands doit rencontrer la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, ainsi que co-organiser la 25e négociation commerciale annuelle Royaume-Uni-Taïwan à Taipei pendant le voyage. Il va “promouvoir l’expertise britannique dans l’éolien offshore, l’hydrogène et les véhicules électriques”, a précisé le gouvernement.

Les entretiens avec le ministre Chern-Chyi Chen porteront sur “l’élimination des obstacles au commerce dans des secteurs tels que la technologie financière, l’alimentation et les boissons et la pharmacie, visant à aider davantage d’entreprises britanniques à exporter et à investir à Taïwan”, a déclaré le Département du commerce international (DIT).

Downing Street a défendu la visite du ministre, le porte-parole officiel de Rishi Sunak déclarant aux journalistes : “Nous avons une relation commerciale établie de longue date avec Taïwan, elle vaut 8 milliards de livres sterling par an”.

Le responsable n ° 10 a ajouté: “Ce sont des pourparlers annuels entre le Royaume-Uni et le ministère des Affaires économiques de Taïwan, nous entretenons une relation dynamique et de longue date dans des domaines tels que le commerce et la culture, et cela fera partie de cet engagement.”

Innovate UK, l’agence nationale de l’innovation du Royaume-Uni, signera un nouveau protocole d’accord avec le ministère des Affaires économiques de Taïwan, “s’engageant à accroître la collaboration en matière de technologie et d’innovation”.

Le partenariat commercial de 8 milliards de livres sterling du Royaume-Uni avec Taïwan a augmenté de 14% au cours des deux dernières années, selon le DIT, les exportations britanniques vers Taïwan ayant augmenté de 12% au cours de cette période.

Cela survient alors que M. Sunak et le président français Emmanuel Macron se rencontreront en marge du sommet Cop27 en Égypte pour discuter de la question des traversées en petits bateaux.

Le secrétaire aux Affaires, Grant Shapps, a déclaré que M. Sunak s’était “bien entendu” avec le Premier ministre français Emmanuel Macron et pense qu’ils peuvent faire des progrès pour réduire le nombre de migrants traversant la Manche.

Interrogé sur le Aujourd’hui programme pourquoi le gouvernement n’a pas veillé à ce qu’il y ait un accord de retour dans l’accord commercial post-Brexit avec l’UE, il a déclaré: “Sans revenir sur cinq ou six ans d’histoire, l’Europe avait ses propres lignes rouges … vraisemblablement n’était pas possible.