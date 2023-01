La Chine s’en prend au dirigeant nouvellement élu d’un pays de l’OTAN

Pékin a accusé le prochain président tchèque, Petr Pavel, de s’ingérer dans ses affaires après son appel téléphonique à Taiwan

Pékin a critiqué le président élu tchèque et ancien général de l’OTAN Petr Pavel pour un appel téléphonique avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré mardi que la conversation était “une grave ingérence dans les affaires intérieures de la Chine.”

“Il s’agit d’une violation flagrante de l’engagement politique de la République tchèque envers le principe d’une seule Chine et envoie un mauvais signal aux forces séparatistes de ‘l’indépendance de Taiwan'”, a-t-il ajouté. Mao a déclaré lors d’un point de presse régulier. Elle a ajouté que Prague avait tenu l’appel lundi “malgré la dissuasion répétée de la Chine.”

“Nous exhortons la République tchèque à prendre des mesures immédiates et efficaces… pour annuler l’impact négatif de cet incident et respecter de manière crédible le principe d’une seule Chine”, a déclaré la porte-parole.

Pékin considère Taïwan, qui est dirigé par un gouvernement séparé depuis la fin des années 1940, comme son territoire, et s’oppose fermement à toute forme de reconnaissance des autorités de Taipei. La majorité des pays, dont la République tchèque, n’entretiennent pas de relations diplomatiques formelles avec l’île.

Général de l’armée à la retraite, Pavel a remporté les élections samedi, battant l’ancien Premier ministre Andrej Babis. De 2015 à 2018, Pavel a présidé le Comité militaire de l’OTAN, un organe qui participe à la planification stratégique du bloc dirigé par les États-Unis.

Lire la suite L’ancien commandant de l’OTAN remporte l’élection présidentielle tchèque

Pavel a écrit sur Twitter lundi que lui et Tsai avaient « convenu de renforcer notre partenariat. Il a également déclaré qu’il espérait rencontrer le dirigeant taïwanais en personne à l’avenir.

Le porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Jeff Liu, a déclaré dans un communiqué que le gouvernement de l’île “fera tout son possible” pour approfondir les relations bilatérales avec Prague.

L’année dernière, Pékin a protesté contre la visite de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, sur l’île. Elle était la plus haute responsable américaine à avoir effectué un tel voyage depuis les années 1990. Pékin a réagi à l’incident en organisant des exercices militaires instantanés à grande échelle autour de Taïwan.

L’appel Pavel-Tsai a eu lieu dans un contexte de tensions accrues entre la Chine et l’OTAN. L’alliance a accusé Pékin de contraindre ses voisins de la région et “menaçant” Taïwan. Pékin, quant à lui, a rejeté la représentation de la Chine comme une menace et a exhorté les États-Unis à abandonner leur “La mentalité de la guerre froide.”