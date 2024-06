Les histoires qui comptent sur l’argent et la politique dans la course à la Maison Blanche

Le ministre chinois de la Défense a lancé une attaque cinglante contre le nouveau président taïwanais Lai Ching-te, avertissant que le comportement « agressif » de Taïwan et les mesures étrangères pour l’encourager érodaient les perspectives d’une unification pacifique.

Dong Jun a déclaré que Lai et son nouveau gouvernement « utilisaient désormais des moyens militaires pour rejeter l’unification et faisaient beaucoup de bruit pour s’armer ».

« Face à la puissante armée de la grande patrie, de telles conspirations armées seront vaines. [and] ne fera que conduire à leur propre destruction plus rapidement », a déclaré Dong lors du Dialogue Shangri-La de l’IISS à Singapour, la plus grande conférence sur la sécurité en Asie.

Poussé par la campagne croissante d’intimidation militaire menée par la Chine depuis l’arrivée au pouvoir du parti démocrate progressiste de Lai en 2016, Taipei a augmenté ses dépenses de défense et a commencé à réformer ses forces armées, y compris le service militaire obligatoire et une formation plus rigoureuse.

Dong a déclaré lors de la conférence : « Nous aspirons toujours à une unification pacifique. Mais ces perspectives sont actuellement érodées par les séparatistes de « l’indépendance de Taiwan » et les forces extérieures » – une référence aux États-Unis, qui ont poussé Taiwan à faire davantage pour sa propre sécurité.

Des mesures telles que la vente d’armes à Taiwan « envoient des signaux très erronés aux forces de l’indépendance de Taiwan et les encouragent à devenir très agressives », a déclaré Dong.

Il a ajouté : « J’appelle les forces de « l’indépendance de Taiwan » à se réveiller et à reprendre le chemin de l’unification. Étudiez attentivement les lois pertinentes et ne touchez pas aux lignes rouges de la loi anti-sécession.»

La loi, adoptée par Pékin en 2005, stipule que la Chine devra utiliser des « moyens non pacifiques » si quelqu’un provoque la sécession de Taiwan ou si « les perspectives d’unification pacifique » [are] complètement épuisé ».

Lai et son DPP rejettent les affirmations de Pékin et insistent sur le fait que Taiwan, sous son nom officiel de République de Chine, est une nation souveraine et indépendante – une position soutenue par l’opinion publique majoritaire.

L’investiture de Lai, le 20 mai, a été suivie de deux jours d’exercices militaires chinois autour de l’île, que l’Armée populaire de libération a qualifié de « punition ».

Taiwan a exprimé ses regrets concernant les commentaires « provocateurs et irrationnels » de Dong.

« Le Parti communiste chinois a une fois de plus menacé Taiwan et les pays voisins de déclarations militantes ; le risque que son système totalitaire porte atteinte à la sécurité régionale a déjà augmenté », a déclaré le Conseil des affaires continentales, l’organe politique chinois au niveau du cabinet.

Le langage de Dong à l’égard de Taiwan contrastait avec les efforts de la Chine pour gérer plus soigneusement ses relations militaires avec les États-Unis. Vendredi, Dong a rencontré pour la première fois le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, des entretiens que les deux parties ont qualifiés de positifs.

Dans son discours à la conférence, Dong a présenté la Chine comme une grande puissance responsable cherchant à sauvegarder la paix et la stabilité régionales.

« Nous préconisons le règlement des différends par le dialogue et les consultations et non par la loi de la jungle », a-t-il déclaré, s’engageant à soutenir les États les plus faibles en les aidant à former leurs militaires et à apporter leur aide en matière d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe.

Dong a également réitéré les engagements de la Chine à œuvrer en faveur d’une résolution pacifique du conflit ukrainien, mais n’a donné aucun nouveau détail. Il a déclaré que Pékin ne fournissait d’armes à aucune des parties au conflit et contrôlait strictement les exportations de biens à double usage.

« L’armée chinoise n’agit jamais en position de force. . . mais d’autres ne devraient pas [ . . . ] nous imposent leur volonté », a déclaré Dong. Il a ajouté que les pays de la région Asie-Pacifique avaient la capacité et la confiance nécessaires pour résoudre leurs propres problèmes et n’avaient pas besoin de « recevoir des ordres de puissances hégémoniques ».

Recommandé

Ces deux remarques sont des attaques courantes contre les États-Unis et leur domination militaire dans la région. Vendredi, un haut responsable militaire chinois a décrit les mesures prises par Washington pour renforcer ses alliances comme une tentative de créer une OTAN en Asie-Pacifique.

Dong a parlé de ces rancunes dans des termes moins virulents que les anciens ministres chinois de la Défense, faisant écho au ton d’Austin qui a également largement évité de fustiger directement la Chine dans son discours de la veille.

Mais Dong a rejeté avec colère la contestation du public selon laquelle les actions des garde-côtes chinois contre les navires philippins en mer de Chine méridionale allaient à l’encontre de ses intentions pacifiques déclarées. Dénonçant la position de Manille selon laquelle elle a le droit d’accéder et d’utiliser le deuxième banc Thomas controversé, Dong a déclaré que les Philippines « faisaient chanter la justice et kidnappaient la loi ».

Les États-Unis ont rejeté les arguments de Dong. « Chaque année depuis trois ans, un nouveau ministre chinois de la Défense arrive à Shangri-La. Et chaque année, ils ont prononcé un discours en totale contradiction avec la réalité de l’activité coercitive de l’APL dans la région », a déclaré un responsable américain. « Cette année n’était pas différente. »