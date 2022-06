La Chine s’empare du charbon russe avec des remises importantes alors que la guerre en Ukraine se poursuit

Les expéditions de charbon de la Russie vers la Chine ont augmenté même si les expéditions globales vers la Chine ont diminué, selon de nouvelles données de S&P Global Market Intelligence.

Les livraisons russes de charbon maritime vers la Chine ont bondi de 55% à 6,2 millions de tonnes au cours des 28 premiers jours de juin par rapport à la même période l’an dernier, a montré la base de données S&P Commodities at Sea. En mai, l’approvisionnement maritime russe vers la Chine a également augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 5,5 millions de tonnes.

La production intérieure en Chine a également augmenté. Les dernières données du Bureau national des statistiques de Chine ont montré qu’entre janvier et mai, la production de charbon brut a augmenté de 10,4 % en glissement annuel pour atteindre 1,81 milliard de tonnes, tandis que les importations ont chuté à environ 96 millions de tonnes, soit une baisse de 13,6 % par rapport à un an. depuis.

“Malgré une demande plus faible et une production nationale de charbon plus élevée, la Chine achète beaucoup plus de charbon russe depuis mai 2022”, a déclaré à CNBC le directeur associé de S&P Global Market Intelligence, Pranay Shukla.

“C’est parce que la Russie a offert des remises très importantes sur les prix internationaux du charbon en vigueur.”

La Russie est un important producteur et exportateur mondial de charbon. Mais depuis son invasion de l’Ukraine, Moscou a été obligée de vendre du charbon à prix réduit après que des pays comme Le Japon interdit les importations russes de la marchandise.