La Chine semble censurer l’image du « massacre de Tiananmen » montrant des athlètes s’enlaçant | Nouvelles du monde

Le médaillé d’or chinois Lin Yuwei, à gauche, embrasse son compatriote et médaillé d’argent chinois Wu Yanni (Photo : AP) Il s’agit d’une photographie de deux athlètes s’enlaçant et que la Chine ne veut pas que le monde voie. Lin Yuwei et Wu Yanni, les participantes chinoises à la finale du 100 m haies féminin, se sont embrassées après la course des 19es Jeux asiatiques dans la ville de Hangzhou. Lin a remporté l’or dans la course avec un temps de 12,74 secondes, se qualifiant pour le Jeux olympiques en cours. Ce qui était censé être un moment de victoire pour l’athlétisme en Chine semble être devenu un nouvel exemple de censure politique à l’œuvre. La photo des deux femmes a disparu de Weibo, l’un des plus grands réseaux sociaux du pays. Alors que Lin et Wu se tenaient côte à côte, les autocollants indiquant leurs numéros de voie formaient « 6 4 », une paire considérée comme une référence à la date du massacre de la place Tiananmen, le 4 juin 1989. Les utilisateurs avaient félicité Lin sur Weibo, mais les messages incluant la photo ont été remplacés par des carrés gris. Une influenceuse des médias sociaux a partagé une capture d’écran du carré gris sur Twitter et a ajouté : « Le 1er octobre, lors de la finale du 100 mètres haies féminin d’athlétisme aux Jeux asiatiques de Hangzhou, les athlètes chinoises Lin Yuwei et Wu Yanni se sont embrassées et encouragées. autre. Sur cette photo d’archive du 5 juin 1989, un Chinois bloque seul une ligne de chars se dirigeant vers l’est sur le boulevard Changan à Pékin, sur la place Tiananmen (Photo : AP) « Cependant, comme les numéros des deux personnes sur la photo formaient « 4 juin », la photo a été accrochée au mur. « À l’heure actuelle, seules quelques photos provenant de quelques médias n’ont pas été interdites. » Plus de 34 ans se sont écoulés depuis que les manifestations sur la célèbre place de Pékin se sont transformées en effusion de sang. Les manifestations en faveur de la démocratie se multipliaient depuis des semaines avant que le gouvernement n’y mette un terme violent – ​​conduisant à la tristement célèbre photo de « Tank Man » qui a été vue partout dans le monde alors que les dirigeants du pays tentaient de reprendre le contrôle. En savoir plus : journal Metro

Le bilan officiel donné par la Chine était de 241 morts, mais on estime que des milliers de personnes ont été tuées. Parallèlement, des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées pour avoir appelé pacifiquement à des réformes et à la fin de la corruption. Le gouvernement chinois n'a jamais reconnu ce qui s'est réellement passé et n'a jamais présenté d'excuses pour cette tragédie ; il n'y a pas non plus d'événements officiels pour commémorer cette date. Aujourd'hui encore, la republication d'images de la manifestation sur les réseaux sociaux peut entraîner l'arrestation d'une personne. représentant les efforts considérables déployés par le régime pour faire taire toute mention du massacre de la place Tiananmen.

