La Chine semble assouplir les règles de Covid après les manifestations

La levée des mesures strictes de Covid en Chine allait toujours être difficile pour des raisons de santé publique et politiques. La population chinoise d’adultes âgés n’est pas suffisamment vaccinée pour résister à une épidémie majeure, et l’infrastructure sanitaire du pays est encore largement sous-développée, en particulier dans les petites villes et les zones rurales.

Le mois dernier, les autorités ont annoncé des règles visant à limiter la portée des verrouillages et à assouplir les quarantaines pour les contacts étroits des personnes infectées. Mais face à une vague d’épidémies ultérieures, de nombreux gouvernements locaux sont revenus à des verrouillages stricts, contribuant aux frustrations des manifestants.

Peut-être plus important encore, M. Xi a vanté sa politique «zéro Covid» comme un exemple de la supériorité mondiale de la Chine tandis que d’autres pays, en particulier les pays développés occidentaux, ont connu des centaines de milliers de décès dus au virus. L’abandon pur et simple de cette politique saperait l’image d’infaillibilité de M. Xi en tant que dirigeant le plus puissant de la Chine depuis Mao Zedong.

Pourtant, les manifestations, qui semblaient impensables il y a quelques jours à peine dans un pays où la dissidence est étouffée par la censure et la surveillance, ont mis en évidence les risques de maintenir la politique indéfiniment. Le mécontentement face aux mesures de Covid peut rapidement dégénérer en griefs plus profonds quant à la mesure dans laquelle le parti sous M. Xi s’est inséré dans la vie quotidienne et a affirmé son contrôle sur la société.