Pékin cède apparemment à ses verrouillages stricts, mais les commentateurs occidentaux ne sont toujours pas satisfaits

La Chine s’éloigne de sa stricte politique zéro-Covid. Cela ressort clairement des développements récents dans le pays et de certains signaux des médias d’État, que Zichen Wang du célèbre bulletin Pekingnology a présentés de manière méthodique et détaillée. La conclusion courte de cette situation est que le public n’est plus d’accord avec les contrôles épidémiques stricts employés par Pékin. Et certains médias d’État chinois publient désormais des articles pour réduire la peur du virus.

On pourrait penser que les médias occidentaux seraient satisfaits de cette approche, après avoir vertement critiqué la Chine pour ses contrôles stricts. Mais nous constatons le contraire, certains titres critiquant désormais la Chine pour avoir potentiellement mis le public en danger.

Par exemple, The Guardian a publié un article d’opinion de Yu Jie le 30 novembre affirmant que la politique stricte du zéro Covid de Pékin ne pouvait pas continuer face à la frustration du public. Mais seulement quatre jours plus tard, le journal a publié un autre article, critiquant le passage apparent du pays à zéro-Covid. Il a fait valoir, en substance, que la Chine n’était pas préparée à cela et pourrait mettre le public en danger en inversant le cap.

La raison de la critique des politiques zéro Covid de la Chine par les grands médias occidentaux était assez évidente. Les gouvernements occidentaux ont capitulé devant les intérêts des entreprises pendant la pandémie et ont abandonné leurs populations au virus, des pays comme les États-Unis enregistrant le nombre de morts le plus élevé au monde. Les grands médias veulent créer une réalité alternative dans laquelle prendre des mesures difficiles pour protéger la population est immoral.

Mais les raisons pour lesquelles ils critiquent maintenant la Chine pour ressembler davantage à l’Occident en termes de politique Covid sont plus cyniques. Ils jettent simplement de la boue et espèrent que ça colle, peu importe leur angle ou le nombre de corps entassés dans leurs propres morgues. C’est profondément écœurant de voir et cela montre que Pékin est damné s’il le fait et damné s’il ne le fait pas.

Il est regrettable de voir la Chine, le dernier résistant au zéro-Covid dans un monde secoué par une pandémie qui ne se produit qu’une fois par siècle, capituler sous la pression pour abandonner ses politiques fructueuses. Maintenant, pour être juste, je ne vis pas en Chine et je n’ai jamais eu à faire face au mal de tête d’une politique de quarantaine implacable. Mais je pense que ne pas avoir Covid-19, une maladie qui endommage considérablement le système immunitaire et peut entraîner une invalidité à long terme même dans les cas bénins, circuler dans la société est une bonne chose, tout bien considéré.

Mais même si la Chine assouplit ses contrôles en cas de pandémie, j’espère que ses responsables saisiront l’occasion pour peser les libertés civiles et la santé publique, et parviendront à un terrain d’entente agréable. L’une des choses qu’il pourrait faire, c’est d’assurer une bonne qualité de l’air dans les bâtiments. Puisque nous savons que Covid-19 est en suspension dans l’air, une qualité de l’air adéquate (c’est-à-dire, idéalement, des niveaux de CO2 égaux ou inférieurs à 750 parties par million) devrait être la priorité absolue pour atténuer la maladie. Parallèlement à son ouverture, Pékin pourrait lancer une campagne générationnelle d’infrastructures publiques pour moderniser les bâtiments avec des filtres à air et une ventilation. Au lieu de réguler les individus, il pourrait réguler les environnements pour stopper la propagation de la maladie. Cela pourrait, à tout le moins, réduire les risques d’événements de super-épandage en installant des filtres à air ou des fenêtres relativement bon marché dans les bâtiments.

Cette politique pourrait très bien fonctionner et il existe des données à l’appui. Nous pouvons jeter un œil à une étude de cas en Irlande, par exemple, qui a été menée entre mars 2020 et mai 2021, où la moitié des personnes décédées du Covid-19 au cours de cette période ont été infectées dans moins de 400 bâtiments, même s’il y a sont plus de 2,5 millions de bâtiments dans le pays. C’est un chiffre époustouflant qui souligne que Covid-19 est en effet aéroporté et se propage par des personnes inhalant de l’air infecté, ce qui témoigne de l’importance de la ventilation des bâtiments – en particulier dans les espaces publics et les zones à forte circulation piétonne.

Maintenant, je ne suis pas médecin, épidémiologiste, immunologiste ou physicien des aérosols. Je ne suis qu’un commentateur de fauteuil dans cette situation, avec des opinions éclairées par celles d’experts compétents sur le sujet. En principe, je pense que tout pays est en droit de gérer ses propres risques comme il l’entend, dans le respect de ses valeurs, en tenant compte de l’opinion publique comme des préoccupations de santé publique. Et je pense que la plupart des journalistes occidentaux feraient bien de s’en souvenir, car ce n’est pas notre travail de dire aux autorités comment élaborer une politique de santé publique. C’est principalement notre travail d’informer le public sur ce qui se passe et de raconter des histoires qui disent la vérité au pouvoir – ce qui est exactement le contraire de ce que font les Occidentaux par rapport à la Chine au quotidien.