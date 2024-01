La Chine s’efforce de retrouver les survivants des glissements de terrain dans des températures inférieures à zéro | Actualités de l’environnement

Les sauveteurs chinois ont intensifié leurs efforts pour retrouver des dizaines de personnes ensevelies dans un glissement de terrain dans le sud-ouest du Yunnan.

Le glissement de terrain a frappé deux villages du comté montagneux de Zhengxiong tôt lundi matin, alors que de nombreuses personnes dormaient, ensevelissant 18 maisons et au moins 47 personnes.

Au moins neuf personnes ont été retrouvées mortes, selon la chaîne de télévision publique CCTV, tandis que deux ont été extraites des décombres et transportées à l’hôpital.

“La montagne vient de s’effondrer, des dizaines de personnes ont été enterrées”, a déclaré un témoin, nommé Gu, à la télévision publique.

Il a déclaré que quatre de ses proches se trouvaient parmi ceux qui se trouvaient sous les décombres.

« Ils dormaient tous chez eux », a-t-il déclaré.

L’agence de presse officielle Xinhua a déclaré que les secouristes étaient engagés dans une “course contre la montre” pour retrouver les personnes portées disparues après une nuit de températures inférieures à zéro.

Le président chinois Xi Jinping a ordonné des efforts de sauvetage « tous azimuts ».

L’agence a cité Wu Junyao, directeur du bureau des ressources naturelles et de la planification de Zhaotong, qui comprend les villages touchés, disant que la catastrophe “résultait d’un effondrement de la zone de falaise abrupte au sommet de la pente”.

Des centaines de secouristes, dont des soldats, ont été envoyés dans la région, connue pour ses montagnes escarpées et escarpées couvertes de neige en hiver. Les deux villages touchés ont été construits au pied des montagnes et plus de 500 habitants ont été évacués après la catastrophe.

Les médias d’État ont montré des sauveteurs escaladant des blocs de béton et des toits effondrés saupoudrés de neige pour retrouver des survivants.

Luo Dongmei dormait lorsque le glissement de terrain a eu lieu.

«Je dormais, mais mon frère a frappé à la porte et m’a réveillé. “Ils ont dit qu’il y avait eu un glissement de terrain et que le lit tremblait, alors ils se sont précipités à l’étage et nous ont réveillés”, a déclaré Luo, 35 ans, à l’agence de presse Associated Press.

Luo, son mari et leurs trois enfants ont été évacués vers une école avec de nombreux autres résidents.

Luo a déclaré qu’elle n’avait pas pu contacter sa sœur et sa tante, qui vivaient plus près du site du glissement de terrain. “La seule chose que je peux faire, c’est attendre”, a-t-elle déclaré.

Le Yunnan fait partie des nombreuses provinces chinoises qui connaissent actuellement des températures extrêmement froides, selon le Centre météorologique national.

La semaine dernière, les sauveteurs ont évacué des touristes d’une station de ski isolée du nord-ouest de la Chine, où des dizaines d’avalanches déclenchées par de fortes chutes de neige avaient piégé plus de 1 000 personnes pendant une semaine. Les avalanches ont bloqué les routes, bloquant à la fois les touristes et les habitants d’un village de la région du Xinjiang, proche de la frontière chinoise avec la Mongolie, la Russie et le Kazakhstan.

Il n’y a pas eu d’explication officielle immédiate sur ce qui aurait pu causer le glissement de terrain de lundi. Le comté de Zhengxiong se trouve à environ 2 250 km (1 400 miles) au sud-ouest de Pékin, avec des altitudes allant jusqu’à 2 400 mètres (7 900 pieds).

Les glissements de terrain, souvent provoqués par la pluie ou par des travaux de construction dangereux, ne sont pas rares en Chine.

Au moins 70 personnes ont été tuées dans des glissements de terrain l’année dernière, dont plus de 50 dans une mine à ciel ouvert dans la région de Mongolie intérieure.