La Chine s’efforce de désamorcer les attaques des rebelles Houthis en mer Rouge

PÉKIN (AP) — Chinele plus grand exportateur mondial, se dit profondément préoccupé par les tensions dans la mer Rouge qui ont bouleversé le commerce mondial en obligeant de nombreux chargeurs à éviter le canal de Suez.

La Chine est en « communication étroite avec toutes les parties concernées et déploie des efforts positifs pour désamorcer » la situation dans laquelle les rebelles Houthis soutenus par l’Iran ont attaqué des navires internationaux avec des missiles, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d’un point de presse quotidien.

“La Chine appelle à l’arrêt du harcèlement et des attaques contre les navires civils et exhorte toutes les parties concernées à éviter d’attiser les flammes dans la région et à assurer conjointement la sûreté et la sécurité de la route de la mer Rouge”, a déclaré Wang.

Depuis novembre, le Les Houthis soutenus par l’Iran ont lancé au moins 34 attaques contre la navigation empruntant les voies navigables menant au canal de Suez en Égypte, une route vitale pour l’énergie et le fret en provenance d’Asie et du Moyen-Orient jusqu’en Europe.

Les Houthis, un groupe rebelle chiite qui contrôle Sanaa, la capitale du Yémen, depuis 2014 et sont en guerre avec une coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui soutient le gouvernement en exil du Yémen depuis 2015, associent leurs attaques à la guerre entre Israël et le Hamas. Cependant, les navires qu’ils ont ciblés ont de plus en plus de liens ténus avec Israël – voire aucun.

« Nous sommes profondément préoccupés par la récente escalade de la situation en mer Rouge. La mer Rouge est une importante route commerciale internationale pour les marchandises et l’énergie », a déclaré Wang.

Wang a également fait référence au conflit de Gaza, en le liant aux tensions de la mer Rouge, en disant : « La priorité est désormais de mettre fin aux combats à Gaza le plus rapidement possible pour éviter une nouvelle escalade et empêcher que la situation ne devienne incontrôlable. »

“La Chine est disposée à travailler avec toutes les parties pour calmer la situation et maintenir la sécurité et la stabilité en mer Rouge”, a déclaré Wang.

La Chine a exporté pour plus de 3 500 milliards de dollars de marchandises en 2022, dernière année pour laquelle des chiffres étaient disponibles. Cela représente environ 1,5 billion de dollars de plus que les États-Unis, deuxième exportateur mondial.

Qui sont les Houthis ?

Les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen ont fortement intensifié leurs attaques dans la mer Rouge. Les rebelles Houthis ont quitté leur bastion du nord du Yémen et se sont emparés de la capitale, Sanaa, en 2014, déclenchant une guerre acharnée.

Ils ont ciblé sporadiquement des navires dans la région au fil du temps, mais les attaques se sont multipliées depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

En savoir plus sur qui sont les rebelles ici .

Certaines des plus grandes compagnies maritimes de conteneurs au monde et le géant pétrolier BP ont envoyé des navires sur des voyages plus longs autour de l’Afrique qui contournent la mer Rouge. En réponse à l’impact croissant sur le commerce mondial, les États-Unis et de nombreux autres pays ont créé un une nouvelle force pour protéger les navires.

Au moins 90 % des porte-conteneurs qui transitaient par le canal de Suez sont désormais en train de contourner l’Afrique et le Cap de Bonne-Espérance, selon Drewry, un cabinet de conseil en recherche maritime.

Le coût d’expédition d’un conteneur standard de 40 pieds depuis la Chine vers l’Europe du Nord est passé de 1 500 dollars à 4 000 dollars, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale en Allemagne. Mais c’est encore loin des 14 000 $ enregistrés pendant la pandémie.

Ces retards ont contribué à une baisse de 1,3 % du commerce mondial en décembre, reflétant les marchandises bloquées sur les navires plutôt que déchargées au port.

Les États-Unis et leurs alliés ont frappé des cibles, selon Washington, impliquées dans les attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie et menaçaient les navires militaires et commerciaux américains dans la mer Rouge.

La Chine a maintenu des liens étroits avec l’Iran, basés en grande partie sur les investissements et les importations de pétrole, et a accueilli l’année dernière des pourparlers qui ont abouti au rétablissement des relations diplomatiques de Téhéran avec l’Arabie saoudite.

Tout en cherchant à jouer un rôle de rétablissement de la paix au Moyen-Orient, Pékin a hésité à s’engager dans un camp en particulier, diminuant ainsi sa crédibilité aux yeux des critiques.

Wang a déclaré que la Chine pensait que le Conseil de sécurité des Nations Unies « n’a jamais autorisé aucun pays à recourir à la force contre le Yémen et appelle à un véritable respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays côtiers de la mer Rouge, y compris le Yémen ».