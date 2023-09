La Chine sécurise ses marges par la force. L’Australie devrait le faire sur invitation

« Les ministres étaient également préoccupés par la façon dont nous parlons d’intégration régionale depuis de nombreuses années, alors qu’il existe de nombreux obstacles en ce qui concerne les voyages sans visa entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande. »

Mais où ira l’enfant de cinq ans d’aujourd’hui en tant que réfugié du changement climatique de demain ? Les gouvernements des pays insulaires du Pacifique ont une suggestion. Ils demandent à voyager sans visa en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« De toute évidence, ce serait une approche transformatrice pour la région », a répondu Wong, « mais il y a beaucoup de travail à faire pour déterminer à quoi cela ressemblerait ».

Pour traduire cela, Stephen Howes, économiste du développement à l’Université nationale australienne, déclare : « L’Australie n’accordera pas un accès sans visa au Pacifique », mais elle tente de faire « un grand pas en avant ».

Signification? Le gouvernement albanais a fait campagne en promettant de créer un nouveau visa pour permettre l’établissement permanent en Australie spécifiquement pour les insulaires du Pacifique. Il devait y avoir 3 000 de ces visas d’engagement du Pacifique accordés chaque année, assortis d’une condition de travail. L’Australie gère déjà divers programmes de visas temporaires pour les travailleurs du Pacifique, mais les PEV seraient les premiers à permettre un établissement permanent et réservés uniquement aux personnes du Pacifique.

Indépendamment du cas humanitaire, Howes souligne la valeur stratégique pour l’Australie : « Cela se produit maintenant à cause de la Chine. C’est quelque chose que la Chine et l’Australie ne peuvent pas offrir. C’est une relation entre les gens, c’est les cœurs et les esprits, c’est la famille du Pacifique », explique le directeur du Centre de politique de développement de l’ANU.