La Chine se vante que les engins d’espionnage pourraient être utilisés comme armes contre des ennemis (rapport)

Un nouveau rapport révèle que des sources officielles de l’Armée de libération du peuple chinois réfutent les affirmations de leur propre ministère des Affaires étrangères selon lesquelles ses ballons espions sont uniquement destinés à la recherche météorologique et détaillent les utilisations militaires offensives des véhicules proches de l’espace.

Le découvertes surprenantes coïncident avec les remarques qui auraient été faites la semaine dernière par le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, lorsqu’il a déclaré que les États-Unis voulaient « aller au-delà » de la controverse causée par le ballon de surveillance du régime chinois qui a survolé la base aérienne de Malmstrom dans le Montana en février, où des armes nucléaires sont stockés.

L’engin de surveillance chinois – de la taille de trois bus Greyhound – a traversé les États-Unis depuis l’Alaska à partir de janvier 2023 jusqu’à ce que l’énorme machine d’espionnage aérien soit abattue par un F-22 qui lui a tiré un missile à environ six milles marins au large de la côte sud. Caroline en février. Pendant près d’une semaine, le ballon de surveillance du régime chinois aurait accumulé des renseignements sur les États-Unis

Le projet d’études sur les médias chinois dirigé par l’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI) a publié un rapport détaillé, y compris des informations sur le réseau militaire chinois, un média officiel de l’Armée populaire de libération, qui a publié un article avant l’entrée du ballon espion aux États-Unis intitulé « An Arme omnipotente – À quel point les véhicules spatiaux sont-ils incroyables ? ».

Selon l’article chinois rédigé par le chercheur Qiang Tianlin, « L’émergence de véhicules proches de l’espace utilise non seulement la connexion entre l’air et l’espace, mais fournit également de nouvelles idées pour la défense aérienne et le combat anti-missile. S’il est équipé de plates-formes d’armes, près -les véhicules spatiaux permettront des attaques plus rapides à l’échelle mondiale accélérant considérablement le rythme de la guerre. »

Le terme «espace proche» fait référence à la région où les appareils aériens sont envoyés dans le ciel au-dessus des trajectoires de vol des avions commerciaux.

Tianlin a poursuivi que « Atteindre la supériorité de l’information dans les guerres futures devient de plus en plus critique ». Il a ajouté que « les véhicules proches de l’espace peuvent jouer un autre rôle important : effectuer des contre-mesures et des frappes spatiales ».

L’importance de la documentation de MEMRI est qu’elle révèle que les ballons espions chinois sont conçus à la fois pour les activités d’espionnage et les frappes offensives militaires. Le débat sur le ballon de surveillance chinois s’est largement centré sur les renseignements que le ballon du régime chinois a accumulés lors de son observation des États américains.

Le rapport de MEMRI a traduit des documents open source du gouvernement chinois et de nouveaux rapports couvrant la façon dont « l’armée asiatique utilise des ballons de surveillance, des dirigeables et des véhicules hypersoniques embarqués ».

Les médias officiels chinois se sont moqués des États-Unis après que l’armée américaine a abattu son ballon. Selon MEMRI, les médias chinois ont déclaré que les États-Unis avaient dépensé plus de 1,4 million de dollars pour faire éclater un ballon de 50 dollars.

MEMRI s’est penché sur un article publié par l’Armée populaire de libération de Chine indiquant que les ballons peuvent « induire et mobiliser le système de défense aérienne de l’ennemi, fournissant les conditions pour la mise en œuvre de la reconnaissance électronique, l’évaluation des capacités de détection d’alerte précoce et de réponse opérationnelle des systèmes de défense aérienne. «

Le régime chinois a insisté sur le fait que le ballon était un appareil météorologique civil. Le Pentagone a catégoriquement rejeté l’explication chinoise selon laquelle il avait lancé un ballon météo qui avait dévié de sa trajectoire, arguant que les Chinois avaient délibérément envoyé le ballon espion dans l’espace aérien américain.

Après que le missile F-22 a abattu le ballon, le média contrôlé par l’État chinois Guancha.cn a publié un article intitulé « Le dirigeable a été abattu et a réalisé un article de recherche stratégique étonnant publié il y a neuf ans ». MEMRI a noté que l’article avait été rédigé par Wang Xiangsui, un ancien colonel de l’armée de l’air chinoise. Wang a écrit dans son article que « les dirigeables qui peuvent rester dans les airs pendant de longues périodes détiennent le meilleur espoir de devenir le cœur d’une nouvelle génération de systèmes de défense aérienne ».

Heino Klinck, qui a occupé le poste d’adjoint américain à la défense pour l’Asie de l’Est de 2019 à 2021, a écrit une analyse dans le rapport du MEMRI sur « Déflater l’agression chinoise ». Il a fait valoir qu’en ce qui concerne le ballon espion, « ces épisodes répétés de provocations chinoises et de comportements dangereux ne sont pas nouveaux. Pour mettre ces incidents dans une perspective historique, ils sont une continuation de la RPC. [People’s Republic of China] comportement contre-normatif qui se produit depuis des décennies. »

Un exemple récent et révélateur que Klinck a cité était un J-11 de la marine de l’Armée populaire de libération chinoise « manœuvré de manière dangereuse à moins de 10 pieds d’un avion de reconnaissance RC-135 Rivet Joint de l’US Air Force volant dans l’espace aérien international au-dessus de la mer de Chine méridionale ».

Klinck a servi comme attaché militaire en Chine de 2004 à 2010 et est membre du conseil consultatif de MEMRI. L’expert chinois Klinck a exhorté les États-Unis et leurs alliés et partenaires à coopérer « pour contrecarrer l’agression de la Chine dans tous les domaines ».

Il a déclaré: « L’administration Biden a récemment fait des progrès à cet égard. Cependant, avant que le secrétaire d’État américain n’assume involontairement le rôle d’un prétendant ardent prêt à engager la Chine à ses conditions, il reste encore beaucoup de travail à faire pour veiller à ce qu’un « plancher » dans la relation soit réellement construit sur un terrain solide et non sur l’illusion d’une éventuelle coopération chinoise. »

