La Chine se tourne vers l’automatisation pour résoudre les problèmes de population

GUANGZHOU, Chine – Qin Jiahao travaille dans les opérations logistiques du géant chinois du commerce électronique JD.com depuis environ six ans. Aujourd’hui, une grande partie de son travail est devenue automatisée.

« Dans le passé, presque tout le travail est manuel. Après l’automatisation, près de la moitié du travail de nos travailleurs est effectué à la machine. Cela réduit notre intensité de travail », a déclaré Qin à CNBC.

«Dans le passé, j’étais responsable de la collecte des marchandises et de les mettre sur des étagères … Maintenant, une fois les marchandises arrivées ici, l’équipement d’automatisation les mettra à un endroit désigné, puis les mettra sur des étagères. Tout le processus est terminé. par automatisation. «

En vous promenant dans le parc logistique de 500 000 mètres carrés de JD.com à Dongguan, dans le sud de la Chine, vous verrez d’énormes machines aidant à automatiser des tâches telles que l’emballage et le rayonnage.

La situation de Qin met en évidence une tendance plus large en Chine – la poussée vers l’automatisation des emplois. Le marché du travail de la deuxième économie mondiale est confronté à de grands défis, notamment le vieillissement de la population et la hausse des salaires.

« Le vieillissement de la population est une réalité encore en évolution rapide … La Chine est maintenant confrontée au défi de potentiellement vieillir avant de devenir riche », a déclaré Jonathan Woetzel, associé principal chez McKinsey, à CNBC.

La population chinoise en âge de travailler a diminué de plus de 5 millions de personnes au cours de la dernière décennie à mesure que les naissances ont chuté, selon le Bureau national des statistiques du pays. Le pays ressent toujours les effets de la politique de l’enfant unique adoptée à la fin des années 1970 pour contrôler sa population en rapide croissance.

Entre les années 40 et 80, la population du pays a doublé de taille, passant de plus de 500 millions de personnes à plus d’un milliard, selon les chiffres officiels. Au cours des 40 années suivantes, cette croissance a ralenti à 40%. Aujourd’hui, la population du pays est de 1,4 milliard d’habitants – plus de quatre fois la taille des États-Unis

Cependant, la proportion de la population chinoise en âge de travailler diminue.

L’automatisation est considérée comme un moyen d’aider à résoudre certains de ces problèmes.

« L’automatisation, bien sûr, est l’une de ces grandes opportunités », a déclaré Woetzel. « Et par cela, nous incluons la numérisation, à la fois pour le client, et plus important encore … en remontant la chaîne jusqu’aux fournisseurs. Cela va vraiment être le moteur de l’augmentation de toute cette productivité. »

«Dans le secteur financier, il y a environ 10 ans, si vous regardiez la productivité moyenne d’un travailleur financier en Chine, par rapport à l’Europe, disons, elle était peut-être de 20%. Maintenant, elle est plus proche de 40%, ou 50%. , mais avoir ce degré de changement, au cours de presque … cinq ans est presque inconnu. «