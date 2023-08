La Chine se tourne vers la main-d’œuvre robotique pour accélérer la construction d’un chemin de fer à grande vitesse (rapport)

La Chine cherchera à accélérer la construction de son système ferroviaire à grande vitesse grâce à l’utilisation de robots contrôlés par intelligence artificielle (IA) testés et conçus spécifiquement pour cette tâche, selon un rapport.

« L’utilisation par la Chine de l’IA dans un projet national phare n’est qu’un autre rappel que Xi Jinping va de l’avant avec cette technologie stratégique et les façons dont elle peut être appliquée », a déclaré à Fox Brian J. Cavanaugh, vice-président senior d’American Global Strategies. Nouvelles numériques. « Si les États-Unis cessent de rivaliser, cessent d’innover, sur ce front, comme certains l’ont soutenu, nous risquons de prendre du retard. »

« Cependant, étant donné les défis répétés de la Chine avec les normes de construction et sa propension à la construction excessive, nous pourrions pomper les pauses en étant trop impressionnés par cette réalisation », a-t-il averti.

Alors que la pandémie de coronavirus a forcé Pékin à maintenir sa politique de tolérance zéro pour le COVID-19 – entraînant des blocages répétés et prolongés pour combattre le virus – les ingénieurs en Chine se sont de plus en plus tournés vers les travailleurs robotiques comme voie à suivre pour mener à bien des travaux de construction décourageants.

L’année dernière, les travailleurs du barrage de Yangqu n’ont plus été nécessaires car l’Université de Tsinghua a publié des articles suggérant que les ingénieurs pourraient terminer la construction d’ici 2024 en utilisant uniquement des imprimantes 3D, l’IA et des robots pour terminer la structure de 590 pieds de haut.

Ces ambitions et de nouveaux progrès dans la technologie de l’IA ont incité les ingénieurs à suggérer qu’ils pouvaient produire des robots capables de poser des voies, de souder, de peindre et d’inspecter les travaux sur le système de trains à grande vitesse du pays.

La Chine a dévoilé pour la première fois des travailleurs automatiques pour son système ferroviaire en 2018 qui pourraient poser 1,5 kilomètre de voie par jour, et d’ici 2021, la précision et le rythme de travail mis à jour ont produit des robots qui pourraient parcourir 2 kilomètres de voie par jour, a rapporté le South China Morning Post.

La Chine a installé autant de robots dans les usines en 2021 que le reste du monde, représentant un peu moins de la moitié de toutes les installations de robots industriels lourds à cette époque, a rapporté le Wall Street Journal.

Les experts suggèrent que la diminution de la main-d’œuvre bon marché parallèlement à la hausse des salaires dans le pays a contraint les responsables à s’appuyer davantage sur une main-d’œuvre robotisée pour maintenir les demandes de production qui ont contribué à faire de la Chine un élément si vital de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les rapports faisant état d’un taux de natalité plus faible que prévu cette année, ainsi que d’une diminution prévue de sa population totale d’environ 100 millions d’ici 2050 et de 600 millions d’ici 2100, n’ont fait qu’accroître encore le besoin d’une main-d’œuvre automatique et à l’épreuve de l’âge.

Cette main-d’œuvre s’inscrit parfaitement dans les plans de la Chine pour continuer à développer son système ferroviaire, qui utilise une structure connue sous le nom de système de contact aérien (OCS) qui aide à fournir de l’énergie électrique aux trains.

Le processus de construction de l’OCS est « sophistiqué » et dangereux, nécessitant plusieurs travailleurs sur le terrain pour se coordonner avec les travailleurs sur un système de poulies qui soulève et sécurise les différentes pièces du système, selon le South China Morning Post.

Une nouvelle technologie automatisée collecte désormais des données en temps réel sur le chantier de construction et les transmet à un entrepôt intelligent qui stocke et distribue le matériel requis aux usines qui assemblent les différents composants et les expédient vers leurs destinations.

Les humains jouent un rôle dans la sécurisation des pièces en place et la sécurisation des composants les uns aux autres, mais le processus jusqu’à ce point est entièrement automatique ; même les véhicules qui transportent les matériaux se déplacent automatiquement.

L’entrepôt a désormais la capacité d’effectuer l’auto-maintenance et d’examiner le matériel, d’identifier les défauts et de les signaler pour suppression.

Un scientifique qui a souhaité rester anonyme a qualifié le processus et le rythme de construction de « certainement impressionnants » et qu’il représentait « une avancée significative dans le domaine des infrastructures de transport ».