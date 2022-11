La Chine se regroupe pour étouffer une vague de protestations contre le Covid

Après que la Chine a connu ses manifestations les plus audacieuses et les plus répandues depuis des décennies, défiant Xi Jinping, un chef du Parti communiste qui apprécie sa réputation d’autorité à toute épreuve, son appareil de sécurité se démène pour reprendre le contrôle.

Le personnel et les véhicules de la sécurité publique ont couvert des sites de protestation potentiels. Les policiers fouillent les téléphones de certains résidents à la recherche d’applications interdites. Les responsables se rendent au domicile des manifestants potentiels pour les mettre en garde contre les activités illégales et en emmènent certains pour les interroger. Les censeurs nettoient les symboles de protestation et les slogans des médias sociaux.

La campagne pour étouffer les manifestations sur plusieurs fronts s’appuie sur la boîte à outils de répression et de surveillance du parti, vieille de plusieurs décennies, que M. Xi a améliorée dans le but d’une domination inébranlable. Il a élargi les forces de police, promu des responsables de la sécurité loyaux à des postes clés et déclaré que la « sécurité politique » – pour lui et pour le parti – doit être le fondement de la sécurité nationale.

Pourtant, alors même que M. Xi déploie la police, il projette une apparence imperturbable de business as usual.