La Chine se prépare pour de nouveaux Jeux Olympiques à Pékin, qu’on le veuille ou non

La Chine se prépare pour de nouveaux Jeux Olympiques à Pékin, qu’on le veuille ou non

Lorsque Pékin a organisé les Jeux Olympiques d’été en 2008, beaucoup ont fait valoir – ou du moins espéré – que l’attention internationale améliorerait les droits de l’homme en Chine. Ça n’a pas été le cas. Maintenant, la Chine compte à rebours pour de nouveaux Jeux olympiques à Pékin, cette fois les Jeux d’hiver en février prochain. Et il fait face à des appels de plus en plus nombreux au boycott pour ses violations de ses droits, de la privation de Hong Kong de ses libertés démocratiques promises à l’incarcération massive de musulmans ouïghours au Xinjiang. Cependant, le monde a changé depuis 2008. Aujourd’hui, pratiquement personne ne pense que la tenue des Jeux va tempérer le comportement de la Chine. À l’époque, les dirigeants chinois avaient au moins promis des concessions aux libertés démocratiques fondamentales pour montrer qu’ils seraient des hôtes dignes. Le dirigeant actuel, Xi Jinping, est beaucoup plus confiant, ni enclin ni obligé de faire des compromis. Et la Chine elle-même n’est plus une puissance capitaliste émergente, mais la deuxième économie mondiale, en concurrence directe avec les États-Unis pour une influence mondiale.

Les élus des États-Unis, du Canada et de Grande-Bretagne ont appelé leurs pays à s’abstenir des Jeux olympiques, tout comme de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme. D’autres, comme Freedom House, ont déclaré que même si les Jeux se poursuivaient, les représentants du gouvernement, les personnalités culturelles et les sponsors devraient refuser d’y assister. «Rien de moins sera considéré comme une approbation de la règle autoritaire du Parti communiste chinois et un mépris flagrant pour les droits civils et humains», a déclaré un lettre publique rédigé ce mois-ci qui appelait au boycott. Il a été signé par plus de 180 groupes de défense à travers le monde, dont beaucoup se sont concentrés sur le Tibet, Hong Kong et les Ouïghours. Jusqu’à présent, aucun pays n’a déclaré un boycott. Les appels ont également rencontré la résistance du Comité international olympique, dont la charte fait appel à «la joie de l’effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des principes éthiques fondamentaux universels». Le poids économique de la Chine à lui seul a plus de poids que jamais, y compris auprès d’organismes internationaux comme le comité olympique et les grandes entreprises soutenant les Jeux. La Chine a également démontré sa volonté d’utiliser le commerce comme un outil de coercition géopolitique, comme l’Australie l’a appris d’une vague de mesures punitives visant le charbon, le vin et d’autres exportations.

Même le sport n’est pas à l’abri. Le gouvernement a suspendu les émissions de la National Basketball Association en Chine sur un seul tweet de soutien aux manifestations à Hong Kong, puis a fait de même avec une équipe de football de Premier League anglaise de premier plan après qu’un de ses joueurs ait dénoncé le traitement réservé par la Chine aux Ouïghours.

«Le gouvernement chinois est de plus en plus puissant et influent maintenant», a déclaré Teng Biao, un avocat qui a été détenu à Pékin en 2008 pour avoir critiqué les préparatifs du pays pour ces Jeux. «Ils ont le pouvoir de sanctionner ceux qui critiquent le régime.» Le Comité international olympique, comme les sponsors et les diffuseurs, a beaucoup à perdre si les Jeux sont peu fréquentés. « Il est également clair que nous voulons avec ces Jeux Olympiques faire l’expérience de la passion et de l’excellence du sport et de l’excellence de l’organisation chinoise », a déclaré le président du comité, Thomas Bach, à l’agence de presse officielle Xinhua, après un téléphone. appelez M. Xi en janvier pour discuter des derniers préparatifs de Pékin. Pékin a reçu les Jeux de 2022 après l’abandon de plusieurs villes européennes en 2015, invoquant les coûts élevés. La Chine a vaincu le seul autre soumissionnaire restant debout, Almaty, la principale ville du Kazakhstan, autre pays autoritaire. Le vote était de 44 contre 40. Pékin, qui sera la première ville à accueillir les Jeux d’été et d’hiver, n’est pas vraiment connue pour ses sports d’hiver. La Chine n’a remporté sa première médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver, en patinage de vitesse, qu’en 2002. M. Xi, cependant, décrété que le pays produirait 300 millions de passionnés de neige et de glace – un objectif que le chef olympique, M. Bach, a noté avec brio le mois dernier. «De la glace et de la neige chinoises!» M. Xi a applaudi lors d’une inspection des futurs sites olympiques, qui a été diffusée dans une vidéo le 4 février marquant le début de la compte à rebours d’une année aux Jeux.