La Chine se prépare à une nouvelle vague de covid ; Vaccins variants XBB en route

« Le nombre d’infections sera moindre. Les cas graves seront certainement moins nombreux et les décès seront moins nombreux, mais cela pourrait encore être un grand nombre », a déclaré Ben Cowling, épidémiologiste à l’École de santé publique de l’Université de Hong Kong. « Même lorsque nous pensons qu’il s’agit d’une vague plus douce, cela pourrait quand même avoir un impact assez important sur la santé de la communauté. »

La variante omicron XBB a provoqué une augmentation du nombre de cas depuis le mois dernier, la covid dépassant la grippe comme maladie infectieuse la plus courante au cours des deux dernières semaines d’avril, selon le Centre de prévention et de contrôle des maladies de Pékin.

Les responsables de la santé ont rassuré le public sur le fait que les réinfections présentaient des symptômes plus légers et ont promis que les hôpitaux ne seraient pas submergés comme ils l’étaient l’hiver dernier. Certains hôpitaux ont conseillé aux résidents de porter des masques et aux personnes âgées et immunodéprimées d’éviter les endroits surpeuplés.