"La Chine se prépare à la guerre…": La grande revendication de Nikki Haley, ex-alliée de Trump

Décrivant la Chine comme une « menace existentielle » pour les États-Unis et le monde, la candidate républicaine indo-américaine Nikki Haley a affirmé que Pékin « se préparait à la guerre ».

La Chine a passé un demi-siècle à comploter pour vaincre l’Amérique et, à certains égards, l’armée chinoise est déjà à égalité avec les forces armées américaines, a déclaré vendredi Mme Haley dans un discours politique majeur sur l’économie dans l’État clé du New Hampshire, au début des primaires. .

Son discours intervient deux jours après que son rival républicain indo-américain, Vivek Ramaswamy, ait prononcé un discours de politique étrangère sur la Chine dans l’Ohio. Mme Haley et M. Ramaswamy sont devenus des candidats républicains populaires après l’ancien président américain Donald Trump.

« La force et la fierté sont essentielles à notre survie nationale, en particulier face à la Chine communiste. La Chine est une menace existentielle. Elle a passé un demi-siècle à comploter pour nous vaincre », a déclaré Haley.

Elle a allégué que la Chine avait pris les emplois manufacturiers américains.

« Il a pris nos secrets commerciaux. Maintenant, il prend le contrôle d’industries critiques, des médicaments aux technologies de pointe. En un temps record, la Chine est passée d’un pays économiquement arriéré à la deuxième plus grande économie du monde », a-t-elle déclaré.

« Il a l’intention d’être le premier. Et les motivations du Parti communiste sont claires. Ils construisent une armée massive et de pointe, capable de menacer l’Amérique et de dominer l’Asie et au-delà », a déclaré l’ancien gouverneur de Caroline du Sud pour deux mandats. .

« À certains égards, l’armée chinoise est déjà égale aux forces armées américaines. Dans d’autres domaines, ils nous battent. Les dirigeants chinois sont tellement confiants qu’ils envoient des ballons espions dans nos cieux et construisent une base d’espionnage juste au large de nos côtes. à Cuba.

« Ne vous y trompez pas : le Parti communiste se prépare à la guerre. Et les dirigeants chinois ont l’intention de gagner », a-t-elle affirmé.

Partageant son plan économique, Haley a déclaré qu’il incluait un réel soulagement et une liberté financière aux Américains de la classe moyenne. Chaque famille de la classe moyenne bénéficiera d’allégements fiscaux de plusieurs milliers de dollars, a-t-elle déclaré.

« Personne ne sait mieux que vous comment utiliser votre argent, personne. Lorsque vous faites vos propres choix, vous rendez notre économie encore plus forte », a-t-elle déclaré.

« Pour commencer, nous éliminerons complètement la taxe fédérale sur l’essence et le diesel. Cela représente 18 cents par gallon d’économies sur l’essence et 24 cents sur le diesel. Cela aidera les familles aux prises avec des prix de l’essence record.

« Et nous n’avons pas besoin d’une taxe fédérale sur l’essence pour financer nos routes. Nous continuerons à construire nos routes avec les milliers de milliards que Washington possède encore et nous arrêterons de détourner l’argent vers des cadeaux verts. L’argent routier devrait construire des routes, pas des pistes cyclables et sentiers de randonnée », a-t-elle ajouté.

Si elle est élue présidente du pays, a déclaré Mme Haley, elle réduirait également les impôts sur le revenu des familles qui travaillent.

Elle a déclaré que son administration éliminerait également les 500 milliards de dollars de subventions à l’énergie verte du président Joe Biden. « Plus de manne financière pour la Chine », a-t-elle déclaré.

L’ancienne ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU a déclaré qu’elle opposerait son veto à tout projet de loi de dépenses qui ne ramènerait pas les États-Unis aux niveaux de dépenses d’avant Covid.

« Nous ne parlons pas des niveaux de dépenses des années 1950, nous parlons d’il y a seulement quatre ans. Nous avons connu une explosion massive – et à bien des égards insensée – des dépenses pendant la pandémie. Mais la pandémie est terminée. Il est absurde de continuer dépenser à ces mêmes niveaux fous », a-t-elle déclaré.

« Dans le cadre de mon plan, nous ne limiterons pas seulement le mandat des politiciens, nous limiterons également les bureaucrates. Aucun bureaucrate ne devrait occuper le même poste pendant plus de cinq ans.

« Cela fera d’eux de meilleurs fonctionnaires et évitera les politiques et les fiefs du pouvoir qui corrompent notre gouvernement. Et nous devrions pouvoir licencier ceux qui ne sont pas performants. Le service public est un privilège, pas un droit. Et personne n’a le droit de restaurez votre liberté », a déclaré Mme Haley.



