Un responsable de la défense à Pékin a averti que l’expansion des liens militaires entre les États-Unis et Taipei est « très mauvaise et dangereuse »

L’armée chinoise s’est engagée à « résolument fracassant » tout mouvement séparatiste à Taiwan et a averti que l’ingérence accrue de Washington dans l’île autonome a créé une fracture dangereuse dans les relations sino-américaines.

L’Armée populaire de libération (APL) « continue de renforcer l’entraînement et les préparatifs militaires et écrasera résolument toute forme de sécession indépendantiste taïwanaise, ainsi que les tentatives d’ingérence extérieure, et défendra résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale », Le porte-parole du ministère chinois de la Défense, le colonel Tan Kefei, a déclaré aux journalistes mardi à Pékin.

Tan a fait ses commentaires en réponse à un plan américain, révélé plus tôt ce mois-ci, visant à fournir 500 millions de dollars d’aide militaire à Taiwan. En outre, le Pentagone aurait envoyé jusqu’à 200 soldats sur l’île pour assurer un entraînement militaire.















Washington avait déjà provoqué la colère de Pékin en vendant des armes à Taïwan et en envoyant des délégations politiques dans la province chinoise séparatiste. La Chine a intensifié ses exercices militaires dans le détroit de Taiwan et a rompu ses liens avec les États-Unis en matière de défense et de climat en août dernier, après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ait effectué une visite controversée sur l’île. La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire souverain, une affirmation que le gouvernement américain reconnaît depuis longtemps, sans l’approuver.

Le renforcement des liens de défense entre Washington et Taipei a « a ébranlé les fondements des relations sino-américaines et sapé la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan », dit Tan. « C’est une décision très mauvaise et dangereuse. »

Tan a appelé le problème de Taiwan « la première ligne rouge infranchissable » dans les relations de la Chine avec les États-Unis. Il a appelé Washington à respecter sa politique de longue date d’une seule Chine, qui reconnaît la République populaire de Chine (RPC) comme le seul gouvernement légal de la Chine, y compris Taïwan.

« L’histoire ne doit pas être inversée » a déclaré le porte-parole de la défense. Il a ajouté que les dirigeants chinois ont averti les autorités taïwanaises que toute tentative de rechercher l’indépendance en s’appuyant sur les États-Unis est une « impasse. »















Tan a également répondu à une déclaration faite plus tôt ce mois-ci par l’officier militaire américain de haut rang, le président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley, qui a juré que Washington ferait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher la Chine et la Russie de former une alliance militaire stratégique. La Chine et la Russie coopèrent plus profondément sur la base de « non alignement » et « non-confrontation », dit Tan. Ces efforts aideront à protéger « équité et justice internationales » tout en maintenant la sécurité et la stabilité, a-t-il ajouté.

« Si quelqu’un juge les autres par lui-même, s’en tient à la pensée étroite et dépassée de l’alliance de la guerre froide, regarde la Chine et évalue les relations sino-russes avec inquiétude, la prémisse et l’argument sont faux », dit Tan. « Naturellement, ils ne peuvent pas porter un jugement correct. »