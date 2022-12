La Chine se précipite pour vacciner les personnes âgées, mais beaucoup hésitent

BEIJING (AP) – Les autorités chinoises font du porte-à-porte et paient les personnes de plus de 60 ans pour se faire vacciner contre le COVID-19. Mais alors même que les cas augmentent, Li Liansheng, 64 ans, a déclaré que ses amis étaient alarmés par les histoires de fièvres, de caillots sanguins et d’autres effets secondaires.

“Lorsque les gens entendent parler de tels incidents, ils peuvent ne pas être disposés à prendre les vaccins”, a déclaré Li, qui avait été vacciné avant d’attraper le COVID-19. Quelques jours après son combat de 10 jours contre le virus, Li soigne un mal de gorge et une toux. Il a dit que c’était comme un “rhume normal” avec une légère fièvre.

La Chine s’est jointe à d’autres pays pour traiter les cas au lieu d’essayer d’éradiquer la transmission du virus en supprimant ou en assouplissant les règles sur les tests, les quarantaines et les déplacements alors qu’elle tente d’inverser une crise économique. Mais le changement a inondé les hôpitaux de patients fiévreux et sifflants.

La Commission nationale de la santé a annoncé une campagne le 29 novembre pour augmenter le taux de vaccination chez les Chinois âgés, ce qui, selon les experts de la santé, est crucial pour éviter une crise des soins de santé. C’est également le plus grand obstacle avant que le Parti communiste au pouvoir ne puisse lever la dernière des restrictions antivirus les plus strictes au monde.

La Chine a maintenu le nombre de cas à un niveau bas pendant deux ans avec une stratégie «zéro-COVID» qui a isolé les villes et confiné des millions de personnes chez elles. Maintenant, alors qu’il abandonne cette approche, il fait face aux épidémies généralisées que d’autres pays ont déjà connues.

La commission de la santé n’a enregistré que six décès dus au COVID-19 ce mois-ci, portant le bilan officiel du pays à 5 241. Et ce malgré de multiples rapports de familles faisant état de proches décédés.

La Chine ne compte que les décès dus à la pneumonie ou à l’insuffisance respiratoire dans son bilan officiel du COVID-19, a déclaré un responsable de la santé la semaine dernière. Cette définition inhabituellement étroite exclut de nombreux décès que d’autres pays attribueraient au COVID-19.

Les experts prévoient 1 à 2 millions de décès en Chine jusqu’à la fin de 2023.

Li, qui faisait de l’exercice sur les terrains verdoyants du Temple du Ciel au centre de Pékin, a déclaré qu’il envisageait de recevoir un deuxième rappel en raison de la campagne publicitaire : « Tant que nous savons que le vaccin ne causera pas d’effets secondaires importants, nous devrions le prendre .”

Les comités de quartier qui forment le plus bas niveau de gouvernement ont reçu l’ordre de trouver toutes les personnes de 65 ans et plus et de suivre leur état de santé. Ils font ce que les médias d’État appellent le «travail idéologique» consistant à faire pression sur les résidents pour persuader les parents âgés de se faire vacciner.

À Pékin, la capitale chinoise, le quartier de Liulidun promet aux personnes de plus de 60 ans jusqu’à 500 yuans (70 dollars) pour suivre un cours de vaccination à deux doses et un rappel.

La Commission nationale de la santé a annoncé le 23 décembre que le nombre de personnes vaccinées quotidiennement avait plus que doublé pour atteindre 3,5 millions dans tout le pays. Mais cela ne représente encore qu’une petite fraction des dizaines de millions de vaccins administrés chaque jour au début de 2021.

Les personnes âgées sont rebutées par les effets secondaires potentiels des vaccins fabriqués en Chine, pour lesquels le gouvernement n’a pas annoncé les résultats des tests sur les personnes dans la soixantaine et plus.

Li a déclaré qu’un ami de 55 ans souffrait de fièvre et de caillots sanguins après avoir été vacciné. Il a dit qu’ils ne pouvaient pas être sûrs que le coup était à blâmer, mais son ami hésite à en obtenir un autre.

“On dit aussi que le virus continue de muter”, a déclaré Li. « Comment savons-nous si les vaccins que nous prenons sont utiles ?

Certains sont réticents parce qu’ils souffrent de diabète, de problèmes cardiaques et d’autres complications de santé, malgré les avertissements d’experts selon lesquels il est encore plus urgent pour eux de se faire vacciner car les risques de COVID-19 sont plus graves que les effets secondaires potentiels du vaccin chez presque tout le monde.

Un homme de 76 ans faisant sa promenade quotidienne autour du Temple du Ciel à l’aide d’un bâton a déclaré qu’il voulait être vacciné mais qu’il souffrait de diabète et d’hypertension artérielle. L’homme, qui ne donnerait que son nom de famille, Fu, a déclaré qu’il portait des masques et essayait d’éviter les foules.

Les personnes âgées ressentaient également peu d’urgence car le faible nombre de cas avant la dernière flambée signifiait que peu de personnes étaient exposées au risque d’infection. Cependant, ce manque d’infections antérieur a laissé la Chine avec peu de personnes qui ont développé des anticorps contre le virus.

“Maintenant, les familles et les proches des personnes âgées devraient leur faire comprendre qu’une infection peut entraîner une maladie grave et même la mort”, a déclaré Jiang Shibo de la faculté de médecine de l’université Fudan à Shanghai.

Plus de 90% des personnes en Chine ont été vaccinées, mais seulement environ les deux tiers des personnes de plus de 80 ans, selon la Commission nationale de la santé. Selon son recensement de 2020, la Chine compte 191 millions de personnes âgées de 65 ans et plus – un groupe qui, à lui seul, serait le huitième pays le plus peuplé, devant le Bangladesh.

“Les taux de couverture des personnes âgées de plus de 80 ans doivent encore être améliorés”, a déclaré le journal de Shanghai The Paper. « Les personnes âgées sont à haut risque.

Le fils de Du Ming s’est arrangé pour faire vacciner l’homme de 100 ans, selon son gardien, Li Zhuqing, qui poussait un Du vêtu d’un masque facial à travers un parc en fauteuil roulant. Li était d’accord avec cette approche car aucun des membres de la famille n’a été infecté, ce qui signifie qu’ils seraient plus susceptibles de ramener la maladie chez Du s’ils étaient exposés.

Les responsables de la santé ont refusé les demandes des journalistes de visiter les centres de vaccination. Deux qui sont brièvement entrés dans les centres ont reçu l’ordre de partir lorsque les employés ont découvert qui ils étaient.

___

Le chercheur AP Yu Bing et les producteurs vidéo Olivia Zhang et Wayne Zhang ont contribué.

Joe Mcdonald, l’Associated Press